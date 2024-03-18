Николаев и Одесса: Военный эксперт назвал границы «санитарной зоны» на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания «санитарной зоны», которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Радио 1» пояснил, о каких территориях идет речь.
Он уточнил, что от российской границы в сторону Украины необходимо отойти на 200 километров. Это расстояние, которое пролетает ракета американской системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, по мнению Литовкина, мобилизации в России не будет, так как есть контрактники и добровольцы, которые справляются со всеми задачами.
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«Это могут быть Харьковская, Днепропетровская, Сумская область, Николаевская и Одесская. Именно те территории, с которых идёт обстрел наших земель, откуда летят беспилотники. В Крым, например, на корабли Черноморского флота. На Белгород, Курск, Воронеж и так далее», — заявил эксперт.
Кроме того, по мнению Литовкина, мобилизации в России не будет, так как есть контрактники и добровольцы, которые справляются со всеми задачами.
«Зависит от того, как дальше будет развиваться специальная военная операция. Если мы займём территорию Украины, определённой области, то нам понадобится полиция, судебные органы и так далее и тому подобное. Кто это будет делать? Где брать этих людей? Так что могут возникнуть вопросы», — отметил эксперт.
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Алина Юрчак