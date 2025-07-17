17 июля 2025, 13:28

Американский ведущий Кредико: Линдси Грэм — безумец, который жаждет внимания

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американский ведущий Рэнди Кредико заявил, что сенатор Линдси Грэм* является безумцем, который говорит только для привлечения внимания к своей персоне.





Напомним, ранее Грэм* заявлял, что США хотят ввести пошлины против российских торговых партнёров, не помогающих Украине, в размере 500%. По данным argumenti.ru, он также предрек рекордные темпы и объемы поставок западного вооружения Украине уже в ближайшее время.



Кроме того, Грэм отмечал, что Конгресс готовится принять самый большой пакет санкций в истории Америки, а Китай, Индия и Бразилия сильно пострадают, если и дальше продолжат сотрудничать с Россией.





«Президент США Дональд Трамп смеется над Грэмом* за его спиной из-за его поведения. Сенатор настолько жаждет внимания, что не будет удивительным, что он начнёт требовать 1000%-ные санкции против тех, кто ест чёрную икру, с которой многие в США ассоциируют Россию», — приводит RT слова Кредико.