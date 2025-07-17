«Безумец»: В США оценили заявления Грэма*
Американский ведущий Кредико: Линдси Грэм — безумец, который жаждет внимания
Американский ведущий Рэнди Кредико заявил, что сенатор Линдси Грэм* является безумцем, который говорит только для привлечения внимания к своей персоне.
Напомним, ранее Грэм* заявлял, что США хотят ввести пошлины против российских торговых партнёров, не помогающих Украине, в размере 500%. По данным argumenti.ru, он также предрек рекордные темпы и объемы поставок западного вооружения Украине уже в ближайшее время.
Кроме того, Грэм отмечал, что Конгресс готовится принять самый большой пакет санкций в истории Америки, а Китай, Индия и Бразилия сильно пострадают, если и дальше продолжат сотрудничать с Россией.
«Президент США Дональд Трамп смеется над Грэмом* за его спиной из-за его поведения. Сенатор настолько жаждет внимания, что не будет удивительным, что он начнёт требовать 1000%-ные санкции против тех, кто ест чёрную икру, с которой многие в США ассоциируют Россию», — приводит RT слова Кредико.
Журналист также добавил, что на сегодняшний день американский лидер пытается придумать, как выкрутиться из сложившейся ситуации. По словам Кредико, у Европы нет денег после введенных санкций.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.