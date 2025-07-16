Политолог Марков раскрыл цель отправки Трампом ракет Patriot Украине
Президент США Дональд Трамп отправил Украине новую партию вооружения для минимизации ущерба, нанесённого украинским кризисом. Такое мнение в интервью изданию «Татар-информ» выразил политолог Сергей Марков.
Он отметил, что Трамп не вернётся к политике своего предшественника Джо Байдена и не восстановит те огромные объёмы поставок вооружения, которые осуществляла его «свихнувшаяся на русофобии команда».
Марков подчеркнул, что Трамп сейчас дистанцируется от украинской проблематики, приносящей одни проблемы. В связи с этим он осуществляет поставки вооружения для ВСУ не чтобы добиться каких-то целей, а чтобы минимизировать ущерб, который он получил от этого конфликта.
Эксперт допустил, что Трамп мог отправить оружие Киеву, чтобы снять с себя ответственность за судьбу кризиса.
При этом объёмы поставок ракет для систем Patriot настолько малы, что не окажут влияние на дальнейший ход СВО, заключил политолог.
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