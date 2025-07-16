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Политолог Марков раскрыл цель отправки Трампом ракет Patriot Украине

Политолог Марков: Трамп отправил Patriot Киеву для минимизации ущерба от кризиса
Фото: iStock/Bet_Noire

Президент США Дональд Трамп отправил Украине новую партию вооружения для минимизации ущерба, нанесённого украинским кризисом. Такое мнение в интервью изданию «Татар-информ» выразил политолог Сергей Марков.



Он отметил, что Трамп не вернётся к политике своего предшественника Джо Байдена и не восстановит те огромные объёмы поставок вооружения, которые осуществляла его «свихнувшаяся на русофобии команда».

Марков подчеркнул, что Трамп сейчас дистанцируется от украинской проблематики, приносящей одни проблемы. В связи с этим он осуществляет поставки вооружения для ВСУ не чтобы добиться каких-то целей, а чтобы минимизировать ущерб, который он получил от этого конфликта.

Эксперт допустил, что Трамп мог отправить оружие Киеву, чтобы снять с себя ответственность за судьбу кризиса.

При этом объёмы поставок ракет для систем Patriot настолько малы, что не окажут влияние на дальнейший ход СВО, заключил политолог.

Анастасия Чинкова

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