Политолог Марков раскрыл цель отправки Трампом ракет Patriot Украине

16 июля 2025, 15:54

Политолог Марков: Трамп отправил Patriot Киеву для минимизации ущерба от кризиса

Фото: iStock/Bet_Noire

Президент США Дональд Трамп отправил Украине новую партию вооружения для минимизации ущерба, нанесённого украинским кризисом. Такое мнение в интервью изданию «Татар-информ» выразил политолог Сергей Марков.