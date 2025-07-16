Политолог объяснил нежелание Чехии, Франции и Италии закупать у США оружие для Киева
Альянс стран Европы «трещит по швам». Такое мнение высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее стало известно, что Чехия, Франция и Италия не будут принимать участие в закупке американского оружия для Украины.
«Потому что такой консолидирующей силы, как Штаты были при Байдене, уже нет. Сейчас Трамп даёт им свободу выбора. Хотите поддерживать Украину? Делайте это, а мы можем вам предоставить оружие», — пояснил Блохин в беседе с RT.
Однако, по его словам, все это не отменяет того факта, что европейские страны «переходят на военные рельсы». Тем не менее желание финансировать Украину пропадает, но пока держится на русофобии Германии и Великобритании, заключил Блохин.
В свою очередь политический обозреватель Марк Бернардини считает, что обольщаться не стоит, так как Италия вместе с другими странами ЕС держат курс на вооружение Киева.
«Другое дело, что "денег нет и даже не держитесь". Ну, хорошо, использовали проценты от замороженных российских активов. Деньги кончились. Что дальше? Перейти к активам как таковым? Даже самые упертые понимают, что тогда, в недалеком будущем, будет сложно найти страну, готовую вложить свои суверенные резервы в западную экономику», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.
Бернардини отметил, что в рядах НАТО, ЕС и коллективного Запада больше нет единства: Венгрия, Франция, Италия и Чехия начали бунтовать. На сегодняшний день оплачивать американское оружие для Украины готовы Германия, Великобритания и Нидерланды.