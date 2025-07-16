На Западе сравнили действия Зеленского с неумелой игрой в покер
Дэвис: попытки затягивания Зеленским конфликта на Украине бессмысленны
Попытки Владимира Зеленского затянуть украинский конфликт бессмысленны, считает американский отставной подполковник Дэниел Дэвис.
Свое мнение офицер армии США изложил на YouTube. Эксперт сравнил действия главы киевского режима с неумелой игрой в покер, проведя аналогию со ставками.
«…Это похоже на игру в покер с высокими ставками, где вы видите, что у вас на руках пара шестерок и куча других мелких карт, и все. И вы знаете, что у противника есть как минимум пара сильных карт. Вы это знаете и продолжаете ставить все больше и больше денег. И это лишено всякого смысла», — сказал Дэвис.Он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа продолжать поставки для ВСУ не изменят ситуацию на поле боя. Стоит отметить, что в конце февраля во время скандала в Белом доме Трамп говорил Зеленскому о том, что того «нет карт».