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На Западе сравнили действия Зеленского с неумелой игрой в покер

Дэвис: попытки затягивания Зеленским конфликта на Украине бессмысленны
Фото: istockphoto/Diy13

Попытки Владимира Зеленского затянуть украинский конфликт бессмысленны, считает американский отставной подполковник Дэниел Дэвис.



Свое мнение офицер армии США изложил на YouTube. Эксперт сравнил действия главы киевского режима с неумелой игрой в покер, проведя аналогию со ставками.

«…Это похоже на игру в покер с высокими ставками, где вы видите, что у вас на руках пара шестерок и куча других мелких карт, и все. И вы знаете, что у противника есть как минимум пара сильных карт. Вы это знаете и продолжаете ставить все больше и больше денег. И это лишено всякого смысла», — сказал Дэвис.
Он подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа продолжать поставки для ВСУ не изменят ситуацию на поле боя. Стоит отметить, что в конце февраля во время скандала в Белом доме Трамп говорил Зеленскому о том, что того «нет карт».
Никита Кротов

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