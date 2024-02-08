«Безумие»: Илон Маск раскритиковал объемы помощи Украине

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Дальнейшее финансирование Украины без надлежащей подотчетности — это безумие. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter).
«Безумие продолжать отправлять столько денег на Украину без какой-либо подотчетности и в отсутствие какой-либо конечной цели», — написал бизнесмен.Сенат Соединенных Штатов 5 февраля представил проект, который объединяет выделение финансов на охрану американской границы, а также помощь Украине и Израилю. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 миллиардов. Из них $60,06 миллиардов сенаторы предлагают выделить Украине, $14,1 миллиардов — на помощь Израилю.
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