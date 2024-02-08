Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах в президенты Азербайджана

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что главе Азербайджана также была отправлена поздравительная телеграмма.
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Евгения Парфентьева