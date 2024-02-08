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После голосования в ЦИК Памфилова дала Надеждину ценный совет

Памфилова призвала Надеждина создать свою политическую партию
08 февраля 2024, 13:20
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова посоветовала политику Борису Надеждину создать свою партию, после голосования ЦИК.

Напомним, ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации на выборы президента в 2024 году. В подписях, которые собрал кандидат, нашли большое количества брака, а также 11 голосов от умерших людей. В результате, того количества подписей, которые не забраковала комиссия, не хватило для участия в выборах.

По итогам голосования Памфилова обратилась к Надеждину и посоветовала ему создать свою политическую партию. Помимо этого, Памфилова позволила политику выступить с ответным словом, несмотря на то, что в регламенте такой опции не прописано.

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#цик
#элла памфилова
#выборы
#партия
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Политик Шор назвал единственное спасение Молдавии
Политик Шор заявил о необходимости Молдавии вступить в ЕАЭС
08 февраля 2024, 14:34

Фото: istockphoto.com/Iuri Gagarin

Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что спасением для Молдавии станет вступление страны в ЕАЭС.
«Именно такая дружба и такие отношения могут дать дешёвые ресурсы. Мы не сможем сделать из пенсии в €100 пенсию в €500, но мы сможем сделать €130, но энергоресурс будет стоить €10, и тогда человеку останется на покушать, на купить себе что-то, на прожить», — приводит RT слова Шора.

В то же время Россия призвала Армению начать обсуждение положения дел в ОДКБ вместо простой критики.

«Россия призывает Армению вместо публичных выпадов и критики начать обсуждать положение дел в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин», — приводят argumenti.ru сообщение информационного агентства.

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#мид
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#молдова
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Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для развития отношений России и Китая
Си Цзиньпин: РФ и КНР готовы продолжать помогать друг другу
08 февраля 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/ Михаил Терещенко

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у отношений России и Китая есть возможности для развития. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
Глава Китая отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления двусторонних дипломатических отношений между странами.

Он подчеркнул, что государствам пришлось пройти много испытаний в ходе сотрудничества. И есть смотреть в будущее, то России и Китаю ещё многое предстоит сделать вместе, а отношения между странами ожидают новых возможностей для дальнейшего развития.

Также Си Цзиньпин добавил, что Китай готов оказывать помощь и поддержку России, которые передавались из поколения в поколение. Страны начнут вместе писать новую главу в российско-китайском сотрудничестве.

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#сотрудничество
#владимир путин
#си цзиньпин
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Путин провёл телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Председатель Си Цзиньпин обсудил с президентом Путиным ряд вопросов по телефону
08 февраля 2024, 13:28

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным стал предметом внимания мировых СМИ.
В сообщении от Центрального телевидения Китая (CCTV) уточняется, что беседа состоялась во второй половине 8 февраля, в преддверии наступления Китайского Нового года по лунному календарю.

Хотя тема разговора не разглашается, анонимные источники утверждают, что в ходе беседы главы государств обсудили вопросы, связанные с ограничениями в финансово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, что вызвало озабоченность со стороны российской стороны.
«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Данный разговор подчеркивает важность взаимодействия между Китаем и Россией в сфере международных отношений и может иметь значительное влияние на дальнейшую динамику сотрудничества между двумя странами.

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#китай
#россия
#переговоры
#сотрудничество
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Политолог Мухин раскрыл, как Финляндия разрушила отношения с Россией
Политолог Мухин подтвердил, что отношения Финляндии и России разрушены
08 февраля 2024, 13:18

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Финляндия решила, что может обойтись без России, но это не так. Политолог Алексей Мухин рассказал «Радио 1» о перспективах отношений между странами.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что двусторонние отношения между странами разрушены окончательно. Он подчеркнул, что даже предстоящие президентские выборы в Финляндии не поспособствуют улучшению этой ситуации.

Мухин согласился с мнением посла, подтвердив, что отношения России и Финляндии окончательно разрушены. Он подчеркнул, что финское гражданское общество в какой-то момент решило, что больше не нуждается в сотрудничестве с Россией. Однако на деле это не так, о чём говорит аналогичная ситуация с Украиной.

«Экономика (Финляндии – ред.) уже столкнулась с серьёзными проблемами из-за этого решения. Здесь какой-то расчёт. Такой же расчёт был на Украине, которая сделала враждебные отношения с Россией товаром, который она успешно продавала Европе и США. Но на примере Украины мы видим, как это работает – это путь в никуда. Финляндию, я думаю, ждёт та же судьба», – объяснил собеседник «Радио 1».

В заключение он добавил, что в целом прогноз в отношениях России и Финляндии неутешительный.

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#финляндия
#россия
#сотрудничество
#политика
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Надеждин и Малинкович не будут участвовать в президентских выборах
ЦИК отказала в регистрации на выборы президента Надеждину и Малинковичу
08 февраля 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидаты на президентские выборы в 2024 году Борис Надеждин и Сергей Малинкович не допущены к участию в выборах, об этом сообщили в Центральной избирательной комисии.
Как сообщили в ЦИК, в подписях Надеждина и Малинковича было найдено много брака.

Недействительными признали 8979 подписей в поддержку Малинковича, а в поддержку Надеждина — 9147. При этом, в комиссии обнаружили, что за Надеждина «проголосовали» 11 умерших человек, а за Малинковича 8.

В результате, ЦИК не допустила кандидатов до выборов из-за недостаточного количества подписей.

Напомним, бывший подмосковный депутат Борис Надеждин выдвигался на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Сергей Малинкович же является председателем партии «Коммунисты России».

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#выборы
#президент
#россия
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«Критическая точка войны»: Байден сделал шокирующее заявление по Украине
Байден: Украина находится в критической точке войны
08 февраля 2024, 11:42

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас Украина переживает «критическую точку войны», в то время как Вашингтон отступает назад. Его слова передает Bloomberg.
По словам Байдена, президент России Владимир Путин «наступает на пятки».

«И что мы делаем? Отступаем назад?», - рассуждает Байден.

По его словам, у Украины заканчиваются запасы боеприпасов и оружия, при этом уже весной ожидается активизация боевых действий.

Байден также отметил, что США являются основной нацией, и если Америка отойдет от событий в мире, то неизвестно, что произойдет на Ближнем Востоке, в Азии и на Украине.

Напомним, по данным исследовательской организации Rasmussen Reports, почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности.

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#сша
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#владимир путин
#президент
#законопроект
#подарок
#евросоюз
#байден
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В Госдуме предложили признавать нежелательными государственные организации
Пискарёв: госструктуры могут войти в список нежелательных организаций
08 февраля 2024, 11:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме разработали поправки о возможности признания нежелательными государственные и международные организации, а не только неправительственные компании. Об этом сообщил глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарёв.
По его словам, появилась информация о том, что иностранные организации с участием государственных органов других государств ведут деятельность, угрожающую безопасности России.

Согласно нынешнему законодательству, признавать такие организации нежелательными нельзя. Но, чтобы бороться с такой деятельностью, было решено внести изменения. Они затронут Уголовный кодекс РФ и Кодекс административных нарушений РФ.

При этом, нововведения не затронут международные организации, членом которых является Россия, а также тех, которые входят в структуру госорганов.

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#госдума
#запрет
#компании
#россия
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Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах в президенты Азербайджана
Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах
08 февраля 2024, 11:31

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту», — сообщили в пресс-службе Кремля.

​Отмечается, что главе Азербайджана также была отправлена поздравительная телеграмма.

Напомним, Ильхам Алиев одержал сокрушительную победу на президентских выборах, набрав 92,1% голосов избирателей. Этот пост он занимает уже в четвёртый раз. До этого главой Азербайджана был его отец Гейдар Алиев, которого дважды избирали президентом Республики — в 1993 и 1998 годах.

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#азербайджан
#владимир путин
#выборы
#президент
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Байден готов к односторонним мерам после провала законопроекта о помощи Украине
08 февраля 2024, 11:29

Фото:iStock/lucky-photographer

Администрация президента США Джо Байдена готовится принять односторонние исполнительные меры в ответ на блокировку законопроекта Конгрессом о помощи Украине и о южной границе США.
Согласно информации, поступившей из NBC News, эти меры уже обсуждались в Белом доме в течение нескольких месяцев, но надежды на одобрение законопроекта были напрасны. После отклонения предложенных мер республиканской партией, администрация Байдена продолжает разработку односторонних инструментов для управления ситуацией на южной границе.

«Сегодня республиканцы в Конгрессе решили поставить партийную политику выше национальной безопасности и проголосовали против того, что, по словам пограничников, им нужно. Никакие регулирующие действия не смогут дать тот же эффект, какой бы дало двухпартийное соглашение о национальной безопасности», — заявил представитель Белого дома.

По словам двух американских чиновников, односторонние меры администрации являются планом Б в случае отсутствия компромисса.
7 февраля законопроект о помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов был заблокирован в Конгрессе США.

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#сша
#соглашение
#законопроект
#администрация
#меры
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