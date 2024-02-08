После голосования в ЦИК Памфилова дала Надеждину ценный совет

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова посоветовала политику Борису Надеждину создать свою партию, после голосования ЦИК.
По итогам голосования Памфилова обратилась к Надеждину и посоветовала ему создать свою политическую партию. Помимо этого, Памфилова позволила политику выступить с ответным словом, несмотря на то, что в регламенте такой опции не прописано.
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