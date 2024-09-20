Глава киевского режима Владимир Зеленский не в состоянии понять, что своими действиями поставил Украину в критическое положение. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Зеленский не понимает, что он умрет, все его правительство умрет и город Киев погибнет, это не укладывается у него в голове», — пояснил собеседник.Риттер подчеркнул, что Зеленский вел агрессивную риторику и политику в отношении русскоязычных граждан Донбасса, а потом еще и пренебрег всеми договоренностями, которые были достигнуты Минскими соглашениями. Аналитик считает, что Запад должен искать нового украинского лидера.
«Зеленский — дурак, безумный дурак», — заключил эксперт.
Владимир Зеленский является «просроченным» президентом Украины с 20 мая этого года в связи с истечением полномочий.
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