Ливан выпустил порядка 140 снарядов по северу Израиля

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Ливан выпустил в сторону Израиля порядка 140 снарядов, часть из них была перехвачена. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«После сирен воздушной тревоги, прозвучавших за последние несколько часов в районе Голанских высот, Цфата и Верхней Галилеи, было зафиксировано около 120 пусков, которые были произведены из Ливана по территории Израиля», — говорится в сообщении.
Добавляется, что еще порядка 20 снарядов Ливан выпустил было выпущено по израильским районам Мейрон и Нетуа.
Согласно сообщению, системы ПВО уничтожили несколько снарядов, другая часть упала на открытой местности, после чего произошли возгорания.
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Элина Позднякова