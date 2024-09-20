На Украине появился новый запрет

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Чиновникам и военным на Украине запрещено использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, проинформировали в Совете национальной безопасности и обороны республики. Ограничительные меры коснулись в том числе служащих в секторе обороны и безопасности и работников на предприятиях-операторах критической инфраструктуры.
«Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей», — сказано в публикации украинского ведомства на сайте.Там отметили, что запрет мессенджера является вопросом «национальной безопасности».
К слову, вокруг мессенджера сейчас множество разговоров, ведь в отношении основателя Telegram Павла Дурова возбуждено уголовное дело. Да и власти некоторых государств всерьез думали о запрете сервиса на своей территории в связи с так сказать некоторым «специфическим» контентом площадки.
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