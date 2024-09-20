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На Украине появился новый запрет

СНБО: Чиновникам и военным Украины запретили пользоваться мессенджером Telegram
20 сентября 2024, 17:09
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Чиновникам и военным на Украине запрещено использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, проинформировали в Совете национальной безопасности и обороны республики. Ограничительные меры коснулись в том числе служащих в секторе обороны и безопасности и работников на предприятиях-операторах критической инфраструктуры.
«Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей», — сказано в публикации украинского ведомства на сайте.
Там отметили, что запрет мессенджера является вопросом «национальной безопасности».



К слову, вокруг мессенджера сейчас множество разговоров, ведь в отношении основателя Telegram Павла Дурова возбуждено уголовное дело. Да и власти некоторых государств всерьез думали о запрете сервиса на своей территории в связи с так сказать некоторым «специфическим» контентом площадки.

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Психолог Хорс раскрыл настоящее отклонение Харрис
Психолог Хорс опроверг версию о наличии у Харрис синдрома самозванца
20 сентября 2024, 17:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс высказал мнение о том, что у кандидата в президенты США Камалы Харрис не синдром самозванца, как предположили некоторые специалисты, а эффект Даннинга — Крюгера.
«Этот эффект описывает личности, профессионально неразвитые, не достигшие серьёзных уровней компетенций, но которые в себе более уверены, чем глубокие эксперты. Я думаю, здесь выражение этого эффекта. Её мнение, что она всё заслужила и она звезда. Но поскольку она недалёкая и не эксперт, то её просто прячут, чтобы не обрушить рейтинги», — заявил в беседе с RT Хорс.

А обозреватель Царьграда Сергей Латышев допустил у Харрис куда более серьёзного диагноза — «гебефренической шизофрении».

«Что Харрис постоянно гогочет по любому поводу, когда это совершенно неуместно, видят все. А те, кто с ней работал, жалуются и на другие признаки гебефренической шизофрении, такие, как злобность и агрессивность. С ней очень трудно взаимодействовать», — прокомментировал Латышев.

Ранее американское издание New York Post сообщило, что действующий вице-президент США Камала Харрис может установить исторический антирекорд по количеству интервью среди претендентов на пост президента.

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ЦАХАЛ ударил по Бейруту
20 сентября 2024, 16:33

Фото: istockphoto/Diy13

ЦАХАЛ ударил по ливанскому Бейруту, проинформировали в пресс-службе израильской армии.
Ранее аналитик-востоковед Станислав Тарасов отмечал в беседе с «Лентой.ру», что израильско-ливанские отношения развиваются по негативному сценарию. Собеседник подчеркивал, что в сложившейся обстановке есть угроза государственности и госбезопасности Ливана.

Помимо всего прочего, по словам Тарасова, под угрозой находятся йеменские хуситы, которые предупреждали израильскую сторону о возможности ударов по военным объектам в случае начала агрессивных действий.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ начал новый этап войны против шиитского движения «Хезболлах».

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#ливан
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Депутата КПРФ уличили в заказе проститутки в Госдуму
Видео с вызовом проститутки в Госдуму проверяют на фейк
20 сентября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/FernandoQuevedo

В сети появилось видео с участием якобы проститутки и похожего на депутата Госдумы политика. Авторы утверждают, что женщина по найму предположительно ублажает члена партии КПРФ непосредственно в стенах парламента.
Видео предположительной встречи депутата с проституткой опубликовал канал SHOT. Не исключено, что это сгенерированный нейросетью дипфейк. Однако видео проверяют.
«В КПРФ подтвердили SHOT, что видео они уже посмотрели и «проводят работу». Представители партии рассматривают версию, что оно могло быть сгенерировано нейросетью», — пишет издание.

На кадрах из рабочего кабинета мужчина предлагает девушке сесть к нему «на коленочку». Девушка в откровенном белом наряде в сеточку держит в руках кружку и открыто кокетничает. Далее дама по вызову садится перед клиентом на стул, а тот расстегивает штаны. Примерно треть кадра занимает флаг КПРФ.

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Верховная рада: В офисе Зеленского заговорили о президентских выборах на Украине
Депутат Гончаренко*: В офисе Зеленского обсудили подготовку к выборам на Украине
20 сентября 2024, 15:50

В офисе украинского президента Владимира Зеленского обсудили подготовку к президентским выборам на Украине. Совещание провел новый заместитель главы офиса Виктор Микита. Об этом 20 сентября заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
«Вчера Виктор Микита провел совещание, можно сказать, посвященное выборам с председателями региональных организаций «Слуги народа». Конечно слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем — о подготовке к выборам», — написал депутат.

По закону срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая этого года — перед этим должны были состояться выборы президента Украины 2024. Но лидер нынешнего режима отменил выборы и объявил всеобщую мобилизацию, сославшись на военное положение.

За пределами Украины ряд стран считают власть Зеленского нелегитимной, так как народу не дали изъявить свою волю на выборах. К слову, действующее на Украине «военное положение» не предусматривает пролонгацию результатов предыдущих президентских выборов. То есть юридически единственная действующая власть в Киеве — это Верховная рада.

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#украина
#верховная рада
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Венгрия высказалась о транзите газа РФ через Украину
Сийярто заявил, что для Венгрии не важно продление Украиной транзита газа РФ
20 сентября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/rarrarorro

Для Венгрии не важно, продлит ли Киев транзит российского газа через Украину со следующего года, поскольку есть газопровод «Турецкий поток». Об этом в рамках 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам заявил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Это не наши проблемы, нас это не касается, потому что мы заранее построили «Турецкий поток», — сказал Сийярто, добавив, что вопрос транзита актуален для других государств Европы.
Как сообщалось ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский хочет поставить точку в украинском конфликте в этом году. Политик вновь упомянул в своей речи так называемый второй саммит мира.

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#венгрия
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#новости
#мид
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Зеленский хочет поставить точку в конфликте на Украине в этом году
20 сентября 2024, 15:22

В конфликте на Украине должна быть поставлена точка в текущем году, считает глава киевского режима Владимир Зеленский. Слова экс-президента украинской республики, чей срок истек 20 мая, приводит издание «Интерфакс-Украина».
«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй «саммит мира» — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — прокомментировал Зеленский в рамках совместного пресс-подхода с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро.

Страны Запада и Евросоюза стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе, которая идет с 24 февраля 2022 года.

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#владимир зеленский
#новости
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Стало известно о давлении на СМИ в Молдавии
Молдавский депутат Таубер заявила о давлении на СМИ в стране
20 сентября 2024, 15:06

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер заявила, что на СМИ в стране оказывается давление.
Она отметила, что официальные СМИ в стране пытаются выставить Россию в роли агрессора.

«Как бы ни закрывали и ни пытались ущемить в правах наших людей, они всё равно находят тот контент, который их интересует», — приводит RT слова Таубер.

А в Латвии запретили использовать русский язык в банкоматах. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на портал Delfi, теперь в кредитных учреждениях страны будет установлен латышский язык, а также будут допускаться официальные языки стран - участниц ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития, государств - кандидатов в члены объединений.

Ранее сообщалось, что сенат Таллиннского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса эмерит-профессора после его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом.

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«Событие самого высокого ранга»: Сербский лидер РС БиГ Милорад Додик приедет на саммит БРИКС
Сербский президент РС БиГ Милорад Додик приедет на саммит БРИКС в Казани
20 сентября 2024, 14:51

Фото: istockphoto/chrisman

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что «с гордостью» примет участие в саммите БРИКС в Казани 22–24 октября 2024 года.
«Я буду 20-го октября в Казани, приглашен к участию, меня это радует, уверен, что у меня будет возможность встретиться с другими участниками саммита. Это мировое событие самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира», — цитирует Додика РИА Новости.

По оценке президента РС БиГ, нынешняя ситуация в мире не отвечает ценностям БРИКС, где с уважением относятся к суверенным правам других государств и невмешательству во внутренние вопросы.

Мировые лидеры продолжают отказываться от ЕС ради участия в БРИКС. Заявку на полноформатное членство в БРИКС подала также Турция. Ранее Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин заявил, что страна может вступить в БРИКС, если Европейский союз продолжит шантажировать Белград.

Международный XVI саммит объединения БРИКС под председательством России пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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Песков высказался о возможном запрете чайлдфри в России
Песков: у Кремля пока нет позиции о запрете чайлдфри в России
20 сентября 2024, 14:40

Фото: iStock/Dragon Claws

В Кремле еще не поднимали вопрос о запрете движения чайлдфри в РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что в России есть демографическая проблема, и она является одним из главных вызовов, который стоит перед российскими властями.

«Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать, и все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заявил Песков.

Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить на законодательном уровне движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей.

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