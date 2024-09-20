На Украине появился новый запрет

Чиновникам и военным на Украине запрещено использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах, проинформировали в Совете национальной безопасности и обороны республики. Ограничительные меры коснулись в том числе служащих в секторе обороны и безопасности и работников на предприятиях-операторах критической инфраструктуры.