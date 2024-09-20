В Британии продемонстрировали новый танк

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Новый танк Challenger 3 представили в Великобритании, пишет издание Defense News. Отмечено, что новоиспеченное вооружение называется самым современным танком Североатлантического альянса.
«Challenger 3 с боевыми машинами Ajax и машинами пехоты Boxer станет основой армейской концепции Future Soldier, которая направлена на модернизацию британских вооруженных сил на период после 2030 года», — говорится в материале.
По данным авторов статьи, два прототипа танка Challenger 3 уже выпущены, а «в ближайшие месяцы» будет подготовлено еще шесть единиц.
Challenger 3 оснастят новым всесуточным прицелом, гидропневматической подвеской, модернизированной силовой установкой. Защищаться танк будет при помощи системы модульной брони. Ее испытания состоятся в следующем году. А еще предусмотрены активная защита Trophy и гладкоствольное орудие Rheinmetall L55A1, чей калибр составит 120 миллиметров.
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