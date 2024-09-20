В Британии продемонстрировали новый танк

Россия никогда не примет «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил депутат Госдумы Виктор Заварзин. Таким образом парламентарий прокомментировал слова украинского политика о желании поставить точку в конфликте в этом году.