«Безумцы»: Песков высказался об идее ареста журналистов из РФ Фондом Клуни

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумным план Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос об отношении к такой инициативе в Кремле, Песков призвал журналистов запросить аргументацию «у этих безумцев».
Ранее сотрудница учреждённого актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация намерена добиться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда (МУС) ареста российских журналистов, которые, находясь за пределами страны, освещают события на Украине в пророссийском ключе.
Отмечается, что целью такой инициативы является уголовное преследование в отношении журналистов из России по делу о «пропаганде войны».
Кроме того, Фонд намерен проводить аналогичные акции в отношении всех работников российских СМИ.
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Ранее сотрудница учреждённого актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация намерена добиться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда (МУС) ареста российских журналистов, которые, находясь за пределами страны, освещают события на Украине в пророссийском ключе.
Отмечается, что целью такой инициативы является уголовное преследование в отношении журналистов из России по делу о «пропаганде войны».
Кроме того, Фонд намерен проводить аналогичные акции в отношении всех работников российских СМИ.
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Анастасия Чинкова