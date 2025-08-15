BFMTV: Зеленский встретится с Макроном после саммита Путина и Трампа на Аляске

15 августа 2025, 14:28

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном после проведения саммита между Россией и США на Аляске. Напомним, что последний начнется 15 августа в районе 22:30 по мск и на нем состоятся переговоры между главой РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.





Как рассказали в Елисейском дворце телеканалу BFMTV, встреча Макрона и Зеленского пройдет после саммита на Аляске в подходящее время. Более конкретных дат источник не озвучил. При этом глава киевского режима в очередной раз переговорил с лидером республики перед переговорами Путина и Трампа.





«Президент Макрон и президент Зеленский условились после Аляски увидеться в подходящее время», — сказано в сообщении.