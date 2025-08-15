Риттер: Аляска выбрана для саммита РФ и США как знак на сближение стран

15 августа 2025, 14:14

Фото: iStock/ronniechua

Аляска выбрана как место проведения саммита России и США как знак сближения двух стран. Об этом заявил экс-аналитик разведки американского Корпуса морской пехоты Скотт Риттер.





В своем интервью для ТАСС аналитик отметил, что изначально встречу планировалось организовать в Швейцарии, Италии, Стамбуле и ОАЭ. По словам Риттера, Первая уже давно не нейтральная страная, а остальные являются членами НАТО или прозападными государствами.





«Объединенные Арабские Эмираты - прозападная страна. Да, у них дружественные отношения с Россией, но, возможно, это не самое подходящее место», — подметил Риттер.