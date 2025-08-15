Politico: Молдавия может опередить Украину на пути к членству в ЕС
Евросоюз рассматривает возможность ускорить принятие Молдавии в сообщество, что позволит ей опередить Украину на пути к членству в ЕС. Об этом информирует издание Politico.
В соответствии с планом, который рассматривают официальные лица Европейского союза, в первых числах сентября государства Европы должны проголосовать за создание первого «переговорного пространства» для Молдавии. Это даст Кишиневу возможность продвинуться в вопросе присоединения к Европейскому союзу, но может вызвать недовольство на Украине, говорится в материале газеты.
Важно отметить, что Венгрия блокирует заявку Украины на вступление в ЕС, что замедляет процесс принятия страны в состав союза.
