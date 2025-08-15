Достижения.рф

Politico: Молдавия может опередить Украину на пути к членству в ЕС

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз рассматривает возможность ускорить принятие Молдавии в сообщество, что позволит ей опередить Украину на пути к членству в ЕС. Об этом информирует издание Politico.



В соответствии с планом, который рассматривают официальные лица Европейского союза, в первых числах сентября государства Европы должны проголосовать за создание первого «переговорного пространства» для Молдавии. Это даст Кишиневу возможность продвинуться в вопросе присоединения к Европейскому союзу, но может вызвать недовольство на Украине, говорится в материале газеты.

Важно отметить, что Венгрия блокирует заявку Украины на вступление в ЕС, что замедляет процесс принятия страны в состав союза.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление лидеров ЕС по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

