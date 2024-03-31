«Был вынужден отречься от трона»: Пушков напомнил о последнем похождении французов на РФ

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После того, как Наполеон отправил свои войска против России, ему пришлось отречься от трона, напомнил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«Эммануэль Макрон вообще в курсе? Или для него история началась с приходом в Елисейский дворец? Надо ему напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530-550 тысяч человек в пределы России в 1812 году», — написал Пушков.
Сенатор отметил, что французская армия была в дребезги разгромлена, а название белорусской реки Березна, на которой происходили самые кровопролитные бои, во французском языке стало синонимом страшной катастрофы.
Напомним, ранее Макрон вызвал громкий международный скандал, заявив, что лидеры европейский стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. После этих слов все коллеги Макрона поспешили откреститься от участия в этом обсуждении и заявили, что не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.
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Евгения Парфентьева