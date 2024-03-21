Фото: сайт Кремля
Украину в ближайшем будущем может ждать поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает европейское издание Politico, ссылаясь на прямого участника разговора.
«Украина может пасть очень скоро», — заявил Макрон.
Глава Франции также считает, что Украине необходимо мобилизовать большое число людей для участия в боевых действиях. Также необходимо реально восстановить войска.
Филиппо призвал граждан Франции восстать против данных действий. По словам политика, понятие «Макронизм» является наиболее тождественным к идиотизму.
Читайте также:
Europe 1: Макрон оказал услугу России заявлениями об отправке войск на Украину
Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине
«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне»: Макрон о готовности к переговорам
Элина Позднякова