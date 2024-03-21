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«Украина может пасть очень скоро»: Макрон сделал новое шокирующее заявление

Politico: Макрон в личной беседе заявил, что Украина скоро падет
21 марта 2024, 15:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Украину в ближайшем будущем может ждать поражение, заявил в частной беседе в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает европейское издание Politico, ссылаясь на прямого участника разговора.
«Украина может пасть очень скоро», — заявил Макрон.

Глава Франции также считает, что Украине необходимо мобилизовать большое число людей для участия в боевых действиях. Также необходимо реально восстановить войска.


идер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину.

Филиппо призвал граждан Франции восстать против данных действий. По словам политика, понятие «Макронизм» является наиболее тождественным к идиотизму.

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#украина
#макрон
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СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию
Foreign Affairs: ЕС может пойти на сделку с Россией при выводе ядерных сил США
21 марта 2024, 16:03

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Вывод военных сил США из Европы может привести к наращиванию ядерных арсеналов некоторыми европейскими странами или заключению двусторонних соглашений с Россией. Об этом 21 марта пишет журнал Foreign Affairs.
По информации издания, Европейский союз уже работает над интеграцией в оборонной сфере, но времени на этот процесс может не хватить. Перспективы получения необходимой поддержки от США также оказываются под вопросом из-за смены поколений в руководстве США.

Авторы публикации указывают на возможность ослабления взаимодействия США в рамках НАТО, независимо от того, кто будет управлять Белым домом. По их мнению, внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу предпринять решительные шаги, такие как увеличение ядерных арсеналов или укрепление связей с Россией, что может привести к серьезному расколу в Европейском союзе и способствовать распространению ядерного оружия.

Эксперт Макс Бергманн из Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований подчеркивает необходимость более активной роли Европы в альянсе НАТО и призывает лидеров альянса поддержать эту идею на предстоящем саммите в Вашингтоне.

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#сша
#эксперт
#макс
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#песков
#рф
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Песков: Давление США и ЕС не помешает развитию отношений России и КНР
21 марта 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

Давление Евросоюза и США на Китай создаёт определённые проблемы. Однако это не станет серьёзным препятствием для дальнейшего развития отношений России и КНР.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию о якобы возникших сложностей с приёмом платежей из России некоторыми китайскими банками. Он признал, что беспрецедентное давление на Китай со стороны Вашингтона и Брюсселя продолжается, и даже усиливается, в том числе и в контексте российско-китайских отношений. Но всё это вполне преодолимо, отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, благодаря высочайшему уровню взаимоотношений Москвы и Пекина и характеру сложившихся торгово-экономических и культурных связей обе страны имеют потенциал для того, чтобы преодолевать любые искусственно создаваемые Западом препятствия.

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#китай
#страны
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#рф
#россия
#сша
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Словения объявила дипломата РФ персоной нон грата и призвала покинуть страну
21 марта 2024, 15:52

Фото: iStock/bee32

Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата, сообщило 21 марта словенское агентство STA со ссылкой на МИД страны.
Министерство иностранных дел Словении уведомило в четверг посольство России в Любляне о том, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата и должен в срок до 28 марта покинуть страну.

В ведомстве аргументировали свое решение тем, что россиянин занимался «деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом».

В МИД РФ пообещали принять ответные меры на действия словенского внешнеполитического ведомства. Российский дипломат должен покинуть Словению до 28 марта.

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#дипломат
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#словения
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Сенатор Цеков назвал избирательный процесс на прошедших выборах в РФ идеальным
21 марта 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что избирательный процесс во время прошедших президентских выборов в России был организован и проходил идеально.
«Наши «импортные деятели», которые не признают наши выборы, конечно, хотели бы, чтобы у нас были конфликты, чтобы мы выясняли отношения. На самом деле настоящей демократии и свободы у них как раз нет, а у нас — есть. Наша демократия и свобода соответствует характеру и менталитету народа России», — добавил в беседе с RT Цеков.

По его словам, высокая явка на выборы демонстрирует высокую консолидацию российского общества, в том числе, перед внешними угрозами, которые прекрасно осознаются гражданами нашей страны.

А американский консерватор и ведущий Рик Санчес вспомнил, как на прошлых выборах в США демократы просили уйти из президентской гонки кандидатов, которые были более популярнее нынешнего президента Штатов Джо Байдена.

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#выборы
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#страны
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#явка
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Шольц назвал доходы от замороженных российских активов бесхозными
21 марта 2024, 15:33

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что доходы от замороженных в Европе российских активов никому не принадлежат и назвал их бесхозными. Такое мнение он высказал в Брюсселе на саммите ЕС, пишут РИА Новости.
По мнению европейского политика, вполне гуманно направлять доходы от замороженных активов России на закупку вооружения для Киева, ведь это «деньги из воздуха», они никому не принадлежат.

Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию.

Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиарда евро ежегодно, то есть к 2027 году на Украину может быть направлено до 15 миллиардов евро.

Важно отметить, что замороженная сумма в 300 миллиардов долларов, которая принадлежит России, остается целой и невредимой и продолжает храниться в европейских банках.

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#олаф шольц
#украина
#евросоюз
#германия
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В Германии призвали противников мира готовиться отправить своих детей на Украину
Шульце: выступающие против мира должны быть готовы отправить детей на Украину
21 марта 2024, 15:20

Фото: iStock/arsenisspyros

Те, кто настаивает на продолжении украинского конфликта, должны быть готовыми отправить туда своих детей. Так считает восточногерманский писатель Инго Шульце. Его словам передает издание Stern.
«Мы с такой легкостью говорим, что Украина должна продолжать воевать. Но каждый, кто так говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей», — заявил Шульце.

По его словам, сейчас ситуация на Украине достигла худшей точки. Он считает, что обязательно должна быть перспектива посадить стороны за стол переговоров.

Ранее издание Compact писало, что отправка ракет Taurus на Украину может привести к войне с Россией. Согласно статье, немецкие дальнобойные ракеты не должны попасть в руки ВСУ, так как не известно, как Украина может ими распорядиться.

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#сша
#китай
#украина
#всу
#ракеты
#киев
#переговоры
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Ведущий Санчес: В США демократы просили снять с выборов популярных кандидатов
21 марта 2024, 15:10

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Американский консерватор и ведущий Рик Санчес вспомнил, как на прошлых выборах в США демократы просили уйти из президентской гонки кандидатов, которые были более популярнее нынешнего президента Штатов Джо Байдена.
«Официальные лица Демократической партии собираются вместе, чтобы провернуть трюк. Они консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определённого кандидата. Партийные аппаратчики пообщались, например, с Питом Буттиджичем, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — прокомментировал в беседе с RT Санчес.

Он добавил, что в республиканской партии также есть свои особенности. Так, по его словам, там нельзя критиковать Дональда Трампа.

А председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что западные политики, которые не признают прошедшие выборы в России, не смогут понять россиян.

«Западные чиновники, поспешившие заявить, что не признают выборы президента в РФ, никогда не поймут российский народ», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Telegram-канал Zvezdanews слова Памфиловой.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и редактор журнала «Россия в глобальной политике» Гленн Дисен заявил о том, что выборы президента России в западной прессе освещались хуже обычного.

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#выборы
#россия
#элла памфилова
#сша
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В Германии озвучили условие, при котором начнётся война с Россией
Compact: отправка Taurus на Украину приведёт к войне между Россией и ФРГ
21 марта 2024, 14:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отправка ракет Taurus на Украину может привести к войне с Россией. Об этом пишет Compact.
«Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему», — сказал немецкий генерал Люфтваффе в отставке Харальд Куят.

Он предупредил, что немецкие дальнобойные ракеты не должны попасть в руки ВСУ, так как не известно, как Украина может ими распорядиться.

По мнению автора материала, подрыв Крымского моста с помощью Taurus, который обсуждался во время конфиденциального телефонного разговора немецких генералов, мог привести к обострению украинского конфликта. Тогда Россия сможет определить законные цели для ответных ударов на территории ФРГ.

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#россия
#армия
#украина
#фрг
#всу
#ракеты
#солдат
#шольц
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Евросоюз не продлит режим беспошлинной торговли с Украиной после 2025 года
21 марта 2024, 14:56

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз может не продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины после июня 2025 года. Об этом сообщает корреспондент польской радиостанция RMF FM, пишет ТАСС.
Ранее Евросоюз фактически впустил Украину на свои рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, убрав пошлины для страны. Однако после волны сельскохозяйственных протестов и критики со стороны таких стран, как Польша и Франция, власти задумались над возможной пролонгацией для Киева льготных условий торговли. В итоге, приняли решение не продлевать Украине после 2025 года режим беспошлинных торговых отношений с Европой.

Еврокомиссия приняла решение об отмене пошлин и квот на украинские товары весной 2022 года сроком на год. В июне 2023 года она продлила эту меру еще на год. В текущем году власти задумались над изменением установившейся ситуации.

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#евросоюз
#торговля
#украина
#ес
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