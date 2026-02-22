22 февраля 2026, 05:42

Владимир Зеленский

В Будапеште появились билборды с изображением Владимира Зеленского. Плакаты призывают подписать петицию против выделения средств Украине из бюджета Евросоюза и за счет венгерских налогоплательщиков, передает РИА Новости.





На плакатах изображен Зеленский с протянутой рукой. Рядом с ним стоят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер. Оба являются ярыми поклонниками киевского режима и пытаются изо всех сил реализовать план по предоставлению Киеву кредита из бюджета ЕС. В центре композиции расположен красный знак «Стоп».



«Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!» — написано на билбордах.