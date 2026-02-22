Иран вновь охватили массовые протесты
Студенческие протесты в Иране вышли на новый виток: траур по погибшим перерос в столкновения с силами безопасности. Об этом сообщает NCRI.
Акции стали продолжением сорокадневного траура, объявленного после январских протестов. В первый же день возобновления занятий молодые люди пришли в учебные заведения в черной одежде в знак памяти и протеста.
Как передает издание Zamaneh, очаг напряженности возник в Университете имени Шарифа в Тегеране. Там между студентами и силами безопасности, а также частной охраной, произошли стычки.
На ситуацию отреагировал ректор вуза Масуд Таджриши. Он предупредил, что любые незаконные действия не останутся без последствий и будут пресекаться в рамках закона. Вместе с тем руководство университета заявило о намерении продолжить работу, несмотря на «внешнее давление».
Читайте также: