США могут вернуть к жизни «Северные потоки»
США предположительно могут оказать существенное влияние на возобновление работы трубопровода «Северный поток». Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, Вашингтон рассматривает возможность вновь поставлять в Европу российский газ. При этом одна из стратегических целей США может заключаться в расширении контроля над энергетической инфраструктурой региона. На текущий момент, как утверждается, ведутся закрытые переговоры о возможном возобновлении работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Дополнительно французская газета Le Monde diplomatique подтвердила наличие неформальных контактов по этому вопросу. Издание охарактеризовало процесс как «закулисную дипломатию», отметив, что переговоры проходят вне рамок международных институтов и без общественного контроля.
