США могут вернуть к жизни «Северные потоки»

22 февраля 2026, 01:46

Berliner Zeitung: США могут помочь возобновить работу «Северных потоков»

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

США предположительно могут оказать существенное влияние на возобновление работы трубопровода «Северный поток». Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на источники.