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Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО

19 марта 2024, 22:24
Фото: iStock/Massimo Giachetti

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Президент США оговорился на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в штате Невада, сказав про укрепление НАТО за счет Швеции и Норвегии. Об этом пишет ТАСС.
Байден рассуждал, как Европа много лет с опаской глядела на Россию и похвалил соратников за дело укрепления НАТО через вступление в альянс новых государств. Однако президент Америки почему-то назвал новыми участниками Швецию и Норвегию вместо Швеции и Финляндии.

Норвегия является одной из стран-основательниц Североатлантического альянса и состоит в нем с момента создания в 1949 году. Финляндия стала участницей альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция присоединилась совсем недавно, 7 марта 2024 года.


Ранее сообщалось о визите Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси, ​где он сделал заявление, что Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

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В США рассказали, куда будет перенесена столица Украины
Экс-советник Пентагона: Зеленский может перенести правительство во Львов
19 марта 2024, 20:59

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он предположил, что Зеленский может отправиться на запад и там сформировать правительство во Львове. Президент, вероятно, будет добиваться, чтобы этот «огрызок Украины» вошёл в состав НАТО.

Макгрегор спрогнозировал, что Одесса и ряд населённых пунктов Северного Причерноморья уже довольно скоро войдут в состав России, поскольку это исторически русские города. И украинская армия не сможет предотвратить этого.

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#украина
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Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США
19 марта 2024, 20:57

Фото: iStock/lucky-photographer

Украина действительно теряет позиции на поле боя, причем происходит это из-за бездействия Соединенных Штатов Америки. С таким заявлением во вторник, 19 марта выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Из-за бездействия со стороны американского конгресса в течение последних месяцев Украина действительно теряет позиции на поле боя. Это происходит из-за нашего бездействия», — сказала Жан-Пьер на брифинге.
Дипломат решительно призвала парламентариев одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования в адрес Киева.

Американский лидер поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине помощь в размере до 126 миллионов долларов, сообщается в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

В ответ на требования Байдена республиканцы в Палате представителей Конгресса США заявили, что не собираются принимать бюджетный запрос президента в его нынешнем виде и обвинили его в стремлении к безрассудным тратам.

Ранее глава украинского кабмина Денис Шмыгаль рассказал об успехах российской армии на поле боя и о потере ВСУ «некоторых деревень» после падения Авдеевки. Причиной он считает недостаток боеприпасов у украинской стороны.

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#сша
#белый дом
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Трамп заявил, что США не должны платить за других членов НАТО
Трамп: США должны справедливо финансировать НАТО, а не платить чужую долю
19 марта 2024, 20:51

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, в не платить доли других государств. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GBNews.
Он подчеркнул, что США останутся приверженными своим обязательствам в рамках НАТО, если другие участники альянса также начнут вновь в общий бюджет организации справедливую долю.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на президентских выборах, в июне 2025 года созовёт саммит НАТО для обсуждения будущего альянса.

Вместе с тем, экс-президент угрожал альянсу выходом из него США в случае, если европейские партнёры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

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#дональд трамп
#сша
#нато
#финансирование
#политика
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Аналитик Савельев заявил о пользе денонсации соглашений о рыболовстве для РФ
19 марта 2024, 20:21

Фото: istockphoto.com/Alessandro De Maddalena

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что денонсация соглашений о рыболовстве носит политический характер и сможет обеспечить независимость и суверенитет России.
«Это для того, чтобы, как говорил наш президент, укреплять наш суверенитет и наш авторитет. Чтобы наши соседи не относились к России как к некой колонии, которую можно грабить, из которой можно тащить. Надо дать по рукам так, чтобы неповадно было, чтоб они еще тысячу лет помнили эту боль и не совались», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море. Закон вступит в силу спустя 10 дней после опубликования.

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#россия
#соглашения
#море
#контроль
#рыба
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Reuters: Владимир Путин в мае отправится с рабочим визитом в Китай
19 марта 2024, 20:18

Фото: сайт Кремля

Первой зарубежной поездкой Владимира Путина после переизбрания на должность президента России станет визит в Китай, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Поездка запланирована на вторую половину мая, после процедуры инаугурации президента. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства планируется несколько зарубежных визитов весной.

«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне, ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас информировать», — сказал Песков журналистам.
Информацию о визите Путина в Китай агентству Reuters подтвердили несколько независимых источника, два из которых уточнили временные рамки поездки — май 2024 года. Ожидается, что визит президента РФ Путина пройдет раньше запланированной рабочей поездки Си Цзиньпина в Европу.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с переизбранием на должность главы государства.

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#владимир путин
#си цзиньпин
#китай
#россия
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Гурьянова объяснила вброс о смерти Карла III попыткой отвлечь от выборов в РФ
19 марта 2024, 19:55

Фото: РИА Новости/Грант Хачатрян

Политолог Аксинья Гурьянова заявила, что информационный вброс о смерти короля Великобритании Карла III, который оказался фейком, был спланирован Западом специально для того, чтобы отвлечь внимание общественности от выборов президента в России.
По её словам, коллективный Запад понимал, что на выборах народ поддержит кандидатуру действующего президента России Владимира Путина.

«Вброс о смерти Карла III — это попытка переключить мировое внимание от выборов в России. Коллективный запад не хочет, чтобы их избиратель видел, как на самом деле могут любить президента страны», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.

Ранее сообщалось, что короля Великобритании Карла III впервые заметили на публике после слухов о его смерти. Отмечается, что снимки были сделаны утром 19 марта. Короля сфотографировали через стекло автомобиля.

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#страны
#запад
#великобритания
#выборы
#политика
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МИД России: посольству Британии заявлен демарш из-за агитации в период выборов
19 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/Ilya Burov

В МИД РФ выразили демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что демарш был заявлен из-за неприемлемости агитационных публикаций британской дипломатической миссии в период проведения выборов президента РФ. По данным ведомства, их цель заключалась в срыве избирательного процесса на новых территориях РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что данные действия абсолютно недопустимы и несут в себе враждебный посыл. В дипведомстве заключили, что британской стороне следует обратить внимание на ситуацию в Великобритании, «где явно назревает кризис власти».

Ранее сообщалось, что Молдавия вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья.

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#данные
#кризис
#мид рф
#молдавия
#политика
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Нарышкин: Франция признала свои катастрофические потери на Украине
19 марта 2024, 19:15

Фото: iStock/e-crow

Франция признала катастрофические военные потери на Украине. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что французские власти обеспокоены возросшим числом погибших в ходе украинского конфликта французов.

Нарышкин подчеркнул, что французская армия не знала таких потерь со времён войны в Алжире в 1954-1962 годах.

В результате уничтожения российскими войсками пункта временной дислокации иностранных наёмников под Харьковом 17 января были ликвидированы несколько десятков граждан Франции. С тех пор такие действия ВС РФ стали нормой в конфликте на Украине.

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#франция
#украина
#военные
#конфликт
#сергей нарышкин
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В Германии призвали восстановить газопровод «Северный поток»
Глава АдГ Хруппала призвал Германию восстановить газопровод «Северный поток»
19 марта 2024, 19:02

Фото: iStock/MikeMareen

Глава немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал власти страны восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток». С таким обращением он выступил на пресс-конференции в Берлине.
Говоря о восстановлении газопровода, он подчеркнул, что такая экономическая инфраструктура должна работать на благо развития Германии.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что ремонт трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» обойдется в 1,3 миллиарда долларов. В эту сумму входят расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа.

Подчеркнём, что предварительным условием для начала восстановительных работ должны стать высокая стоимость газа и гарантированный спрос на него на соответствующем рынке сбыта.

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#германия
#северный поток
#газопровод
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