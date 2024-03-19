Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО

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Президент США оговорился на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в штате Невада, сказав про укрепление НАТО за счет Швеции и Норвегии. Об этом пишет ТАСС.
Байден рассуждал, как Европа много лет с опаской глядела на Россию и похвалил соратников за дело укрепления НАТО через вступление в альянс новых государств. Однако президент Америки почему-то назвал новыми участниками Швецию и Норвегию вместо Швеции и Финляндии.
Норвегия является одной из стран-основательниц Североатлантического альянса и состоит в нем с момента создания в 1949 году. Финляндия стала участницей альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция присоединилась совсем недавно, 7 марта 2024 года.
Ранее сообщалось о визите Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси, где он сделал заявление, что Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.
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Норвегия является одной из стран-основательниц Североатлантического альянса и состоит в нем с момента создания в 1949 году. Финляндия стала участницей альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция присоединилась совсем недавно, 7 марта 2024 года.
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Мария Федоровцева