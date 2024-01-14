Bild: Более 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера Шольца

Фото: сайт Кремля
Более 70% немцев выразили недовольство работой федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого институтом INSA.
При оценке федерального правительства в целом недовольство его работой высказали 76% опрошенных. Нынешнее правительство полностью устраивает только 17% граждан ФРГ. Это наихудший показатель коалиции, находящейся у власти, с начала её работы в декабре 2021 года. Исследование, в ходе которого были опрошены 1202 совершеннолетних жителя Германии, проводился с 8 по 12 января 2024 года.
Читайте также:
В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России
Шольц не стал обращаться к бастующим фермерам
Шольц вышел из себя из-за ослабления помощи Украине
Александр Бойцов