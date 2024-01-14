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Bild: Более 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера Шольца

14 января 2024, 13:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Более 70% немцев выразили недовольство работой федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого институтом INSA.

Как пишет издание Bild, по заказу которого проводился опрос, работой канцлера недовольны 72% респондентов. Это на три процента больше, чем было в начале декабря. Одобрение работе Шольца выразил только каждый пятый немец (20%). Это меньше, чем по данным предыдущего исследования, на те же три пункта.

При оценке федерального правительства в целом недовольство его работой высказали 76% опрошенных. Нынешнее правительство полностью устраивает только 17% граждан ФРГ. Это наихудший показатель коалиции, находящейся у власти, с начала её работы в декабре 2021 года. Исследование, в ходе которого были опрошены 1202 совершеннолетних жителя Германии, проводился с 8 по 12 января 2024 года.

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Путин: за Дальним Востоком и Арктикой будущее России
14 января 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Дальнего Востока и Арктики — это важный фактор развития России, так как за этими регионами будущее страны. Об этом Путин сообщил журналистам.
Российский лидер подчеркнул, что с 2013 года правительство активно стало заниматься проектами развития Дальнего Востока. Путин отметил, что в этих регионах находится логистика, производство и минеральные ресурсы.

Глава государства заключил, что в настоящее время и Азия развивается достаточно серьезными темпами, «которыми не развивается ни один другой регион в мире».

Ранее Владимир Путин поделился своими впечатлениями от поездки на Чукотку. Он рассказал, что впервые побывал в этом далёком краю и совсем об этом не жалеет.

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Путин отменил визит в Якутию из-за 50-градусного мороза
14 января 2024, 12:53

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки на Дальний Восток пообещал, что обязательно приедет в Якутию весной или летом. Сейчас этому помешали погодные условия.
Российский лидер сказал, что он лично не боится холодов и бывал в Якутии не раз, но самолёт не может сесть в 50-грдусный мороз, так как в воздухе образуется эффект тумана и взлётно-посадочную полосу просто не видно.

Президент рассказал, что планировал посетить в Якутии музыкальную школу, поговорить с людьми, работающими там, обсудить проблемы развития и совершенствования работы. Он отметил, что в этой огромной республике, по площади покрывающей пять или шесть Франций, есть чем заняться и есть куда развиваться, потому что там живут очень интересные и талантливые люди.

Владимир Путин подтвердил намерение обязательно приехать в Якутию весной или летом нынешнего года.

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Путин поделился впечатлениями от своей первой в жизни поездки на Чукотку
14 января 2024, 12:23

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поделился своими впечатлениями от поездки на Чукотку. Он рассказал, что впервые побывал в этом далёком краю и совсем об этом не жалеет.
Российский лидер также добавил, что уже давно собирался съездить туда и теперь рад, что осуществил своё намерение, так как это позволило ему лично познакомиться с проблемами людей.

«Одно дело, когда получаешь отчёты и судишь о состоянии дел по бумагам, и совсем другое, когда всё видишь своими глазами», — сказал Путин.

Глава государства привёл в пример главный город региона Анандырь, который находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой. Путин отметил, что сам проехал по зимнику и теперь лучше понимает проблемы людей, то, чем и как они живут, какие вопросы требуют первоочередного решения.

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NYT: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за пропалестинских протестов
14 января 2024, 11:28

Фото: iStock/YayaErnst

Персонал и представители средств массовой информации были эвакуированы из Белого дома в другое место в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что перемещение персонала является временной мерой до тех пор, пока обстановка не улучшится. Напомним, 13 января в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в секторе Газа.

Протестующие двигались по улицам города и остановились рядом с Белым домом. Стоит отметить, что акция протеста завершилась без задержания активистов.

Ранее сообщалось, что из-за ударов ВС РФ работники американского посольства в Киеве решили экстренно эвакуироваться. Послу США Бриджит Бринк фактически пришлось скрываться в бункере, так как она переживала за свою жизнь.

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Захарова: Лавров проведёт переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
14 января 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Motortion

Делегация министерства иностранных дел КНДР прибудет с визитом в Москву с 15 по 17 января. Запланированы переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его северокорейской коллегой Цой Сон Хи.
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ранее визит в Россию делегации Северной Кореи во главе с министром иностранных дел также анонсировало Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечалось, что поездка Цой Сон Хи состоится по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В октябре 2023 года Сергей Лавров посещал Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой. Глава российского министерства иностранных дел был принят лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Нетаньяху назвал одно из условий окончания военных действий в секторе Газа
Премьер Израиля Нетаньяху хочет дойти до границы с Египтом в войне с ХАМАС
14 января 2024, 10:58

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.
По словам Нетаньяху, если не совершить эти действия, но при этом уничтожить ХАМАС и и подчинить себе сектор Газа, то на место прошлых боевиков могут прийти другие. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что военнослужащие руководствуются несколькими способами, которые помогут добиться выполнения данной задачи. Нетаньяху добавил, что поставленная цель будет достигнута.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России
Немецкий бизнесмен Дотком: Россия добилась роста, а Германия ушла в рецессию
14 января 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.
Дотком отмечает, что, согласно экспертным оценкам, рост экономики РФ может достичь 1,2 процента в текущем году. При этом, Германия, по словам Доткома, находится в состоянии абсолютной рецессии.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в текущем году. Возможной причиной отставки Шольца может являться скандал 2020 года, который связан с компанией Wirecard и ее владельцем Яном Марсалеком. Место политика может занять глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

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#олаф экономика
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КНДР запустила очередную ракету в сторону Японского моря
14 января 2024, 10:10

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Со стороны Северной Кореи запущена, предположительно, баллистическая ракета. Об этом сообщила служба безопасности на море со ссылкой на данные министерства обороны Японии.
В ведомстве призвали морские и воздушные суда пристально следить за обстановкой, а в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и немедленно сообщить о находке в службу безопасности на море. Сотрудники южнокорейского Объединённого комитета начальников штабов ранее сообщали, что ракета была запущена в сторону Японского моря.

Японские СМИ сообщают, что ракета, скорее всего, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с инцидентом, представители прессы также напомнили, что в декабре 2023 года КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

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Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Украине
14 января 2024, 09:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

Представители Республиканской партии «дорого заплатят» за отказ в оказании помощи Украине. С такой угрозой выступил американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома.
Его спросили о перспективах поддержки Вашингтоном киевского режима на фоне отсутствия единства в этом вопросе и противодействия конгрессменов.

«Что ж, если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придётся очень дорого за это заплатить», — заявил Байден.

Он также прокомментировал продолжающиеся консультации по вопросу положения на южных границах США и обеспечения их безопасности. Президент отметил, что он, как и другие члены Республиканской партии, настаивает на серьёзном пересмотре подхода к решению данной проблемы.

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