Bild: Германия не готова к военным конфликтам из-за слабой медицины
Система здравоохранения ФРГ показала посредственную готовность к военному конфликту. Об этом пишет газета Bild.
По данным издания, эксперты Вооружённых сил Германии подготовили масштабный доклад о готовности национальной системы здравоохранения к потенциальному военному конфликту. В работе над документом участвовало около 200 специалистов.
Анализ ситуации в медицинской сфере выявил ряд существенных недостатков, среди которых нечёткое распределение обязанностей между участниками системы здравоохранения на случай конфликта, отсутствие согласованных каналов коммуникации между медучреждениями и недостаточный запас лекарственных препаратов в аптечной сети. Кроме того, остаётся неопределённым вопрос о резервных кадровых ресурсах.
В Бундесвере смоделировали наихудший сценарий развития событий. Согласно прогнозам, ежедневное число раненых военнослужащих может достигать 1 000 человек, а медперсоналу придется работать в условиях экстремальной физической и психосоциальной нагрузки. Вместе с тем возникнет острая нехватка препаратов и консервированной крови.
В настоящее время документ находится в стадии изучения. Он призван стать основой для разработки мер по повышению устойчивости системы здравоохранения в условиях потенциальных военных угроз.
