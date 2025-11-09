Гендиректор телеканала BBC подал в отставку из-за подделки речи Трампа
Генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс подали в отставку после скандала с отредактированным интервью президента США Дональда Трампа в программе BBC Panorama.
Дэйви проработал в корпорации около 20 лет.
«Были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность», — заявил он.
Скандал возник после выхода документального фильма BBC перед выборами в США. В нём Трамп якобы призывал захватить здание Конгресса, тогда как в оригинальном видео речь шла о выражении гражданской позиции мирными средствами.
Отставка руководителей является редким случаем в истории корпорации и вызвала широкий резонанс в СМИ.