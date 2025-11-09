Гендиректор телеканала BBC подал в отставку из-за подделки речи Трампа

09 ноября 2025, 21:42

Фото: iStock/yacobchuk

Генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс подали в отставку после скандала с отредактированным интервью президента США Дональда Трампа в программе BBC Panorama.





Дэйви проработал в корпорации около 20 лет.





«Были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность», — заявил он.