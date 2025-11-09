Неизвестные ограбили дом депутата парламента Франции
В Экс-ан-Провансе ограбили дом депутата Национального собрания Франции от партии «Союз правых за республику» Жеро Верни.
Как сообщает газета Figaro, инцидент произошёл около 18:15 по местному времени (20:15 мск) в субботу.
По данным издания, четверо неизвестных мужчин в масках и перчатках проникли в дом, когда самого парламентария там не было. В это время внутри находилась его супруга, которую злоумышленники толкнули. Среди похищенного оказались несколько часов, наличные деньги и сейф.
Ограбление тщательно спланировали: снаружи дома грабителей ожидал автомобиль, на котором они скрылись.
Правоохранители быстро прибыли на место, сняли отпечатки пальцев и теперь ведут расследование.
В воскресенье депутат после консультации с прокурором и префектом департамента подал заявление в полицию. Мотивы преступников пока не установили, рассматриваются все версии.
