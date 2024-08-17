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Сокращение военной помощи Украине со стороны страны-союзницы Германии означает возможную потерю важного стратегического союзника. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что в бюджетном плане Германии на предстоящий год размер поддержки Киева был сокращён с восьми миллиардов евро до четырёх, то есть – сразу вдвое.
Соскин заявил, что такие действия – это «плевок в лицо украинцам», которые защищают восточную границу Германии.
При этом он отметил, что виноват в таком решении президент Украины Владимир Зеленский, поскольку он ведёт такую политику, которая не устраивает власти Германии.
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Соскин заявил, что такие действия – это «плевок в лицо украинцам», которые защищают восточную границу Германии.
При этом он отметил, что виноват в таком решении президент Украины Владимир Зеленский, поскольку он ведёт такую политику, которая не устраивает власти Германии.
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Анастасия Чинкова