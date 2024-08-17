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Киевский режим сам отвечает за использование немецкого оружия в Курской области, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью швейцарскому радио SRF. По его мнению, Украина «реализует свое право на самооборону».
«Оружие перешло в зону ответственности Украины», — объявил Линднер.Ранее немецкая газета FAS сообщила, что Германии необходимо ограничить военную помощь Украине, поскольку по нынешнему бюджетному планированию новые финансы для этой цели отсутствуют. Блокировка на военную поддержку Киеву уже вступила в силу. Ожидается, что уже в скором времени ситуация для Украины резко ухудшится. По прогнозам, военная поддержка сократится почти в два раза в 2025 году, а к 2027 году снизится до менее чем одной десятой от нынешнего объёма поставок.
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