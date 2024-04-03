США И ФРГ отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить своего американского коллегу Джозефа Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца занять в отношении России позицию «стратегической двусмысленности», а также перестать демонстрировать Москве готовность соблюдать в двусторонних отношениях «красные линии».
Однако оба политика выступили против такой идеи, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. По словам источников газеты, в феврале французский президент проводил телефонные переговоры со своими партнёрами, в ходе которых убеждал их, что Западу пора перестать исключать военный вариант развития событий в отношениях с Россией.
В публикации отмечается, что Байден не поддержал такую стратегию, так как она подразумевает отход от позиции, которой Белый дом придерживается с начала украинского конфликта — избегать действий, могущих спровоцировать Москву на эскалацию. Также против идеи Макрона выступил и Шольц, который высказал опасения, что это может привести к расколу в рядах НАТО и вовлечь альянс в конфликт.
Ранее французский политик Марин Ле Пен упрекнула Макрона в том, что он хочет «поиграть в военачальника», а своими агрессивными высказываниями ставит под угрозу безопасность в Европе.
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В публикации отмечается, что Байден не поддержал такую стратегию, так как она подразумевает отход от позиции, которой Белый дом придерживается с начала украинского конфликта — избегать действий, могущих спровоцировать Москву на эскалацию. Также против идеи Макрона выступил и Шольц, который высказал опасения, что это может привести к расколу в рядах НАТО и вовлечь альянс в конфликт.
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Александр Бойцов