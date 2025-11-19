Bild: на закрытой встрече НАТО обсудили слабость альянса перед Россией

19 ноября 2025, 16:34

Фото: iStock/LineCraft

На закрытой встрече НАТО в Вильнюсе участники обсудили проблемы альянса в противостоянии с Россией. Об этом пишет немецкое издание Bild.





По словам высокопоставленного военного чиновника, Россия успешно трансформировала мирную экономику в военную, тогда как западная промышленность делает ставку на высокое качество техники, а не на её количество.



Представитель альянса отметил, что такая стратегия слишком дорого обходится для эффективной обороны в условиях реального конфликта. Кроме того, страны Запада продолжают полагаться на устаревшие системы вооружения, которые оказались малоэффективными в современных боевых условиях.





«100 немецких танков и бронетранспортеров стоимостью два миллиарда евро будут уничтожены 300 российскими беспилотниками стоимостью 300 тысяч евро», — привел пример один из представителей немецкого ВПК.