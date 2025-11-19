Мадуро предложил США свой уход в отставку через два-три года

19 ноября 2025, 15:08

Вашингтон потребовал немедленного ухода венесуэльского лидера

Николас Мадуро (Фото: Telegram / @NicolasMaduroMoros)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе неофициальных переговоров предложил США план по своей отставке в течение двух–трёх лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями диалога.