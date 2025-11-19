Мадуро предложил США свой уход в отставку через два-три года
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе неофициальных переговоров предложил США план по своей отставке в течение двух–трёх лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями диалога.
Американская сторона отклонила инициативу Мадуро, заявив, что согласна обсуждать только его немедленную отставку. Вашингтон также продолжает настаивать на проведении в стране новых выборов без участия действующего президента.
Кроме того, президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ по проведению секретных операций на территории Венесуэлы. Эти меры рассматриваются как возможный этап подготовки к американским военным действиям. Однако пока неизвестно, в чём конкретно заключаются спецоперации и когда они могут быть реализованы.
