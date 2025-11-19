Украина получила «сигналы» от США о возможных условиях прекращения конфликта
Киев получил «сигналы» от Соединённых Штатов относительно возможных условий прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя украинских властей.
США проинформировали Киев о ряде предложений, которые Вашингтон обсуждал с Москвой в рамках переговоров по урегулированию украинского кризиса. Конкретные детали инициатив не раскрываются, однако отмечается, что американская сторона предприняла попытку оценить реакцию украинского руководства на потенциальные параметры мирного соглашения.
Информация была передана Киеву неформально, но её содержание свидетельствует о том, что США активно изучают дипломатический путь завершения конфликта.
Вашингтон на протяжении последних месяцев тайно разрабатывает дорожную карту по прекращению войны, консультируясь с Москвой и другими ключевыми сторонами. Переговоры ведутся без широкой огласки и в условиях строгой конфиденциальности.
На данный момент официальных заявлений от США, России или Украины по поводу конкретных предложений не последовало.
