Украина получила «сигналы» от США о возможных условиях прекращения конфликта

19 ноября 2025, 16:31

Вашингтон обсудил с Москвой ряд предложений по СВО и передал их Киеву

Фото: Istock / Olena Bartienieva

Киев получил «сигналы» от Соединённых Штатов относительно возможных условий прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя украинских властей.