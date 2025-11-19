Politico: на этой неделе Зеленскому предоставят план прекращения боевых действий
Белый дом рассчитывает завершить рамочный план урегулирования конфликта на Украине к концу недели и представить его президенту Владимиру Зеленскому как «свершившийся факт». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По информации издания, документ состоит из 28 пунктов, которые обсуждали спецпредставители президентов России и США — Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. При этом сам план ещё не обсуждался с Украиной. Один из источников подчеркнул, что в Вашингтоне намерены согласовать предложения как с Москвой, так и с Киевом.
«То, что мы собираемся предложить [Украине], разумно», — заявил собеседник издания.
В администрации президента США уверены, что находятся на грани серьёзного прорыва в вопросе прекращения огня. При этом Вашингтон исходит из того, что Владимир Зеленский будет вынужден принять условия из-за крупного коррупционного скандала, разгоревшегося в украинском руководстве.
В издании уточняют, что США ставят задачу добиться согласия Киева, а дальнейшее одобрение европейских союзников считают менее критичным. Официальных комментариев по содержанию плана на данный момент нет.