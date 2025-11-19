Politico: на этой неделе Зеленскому предоставят план прекращения боевых действий

19 ноября 2025, 15:30

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Белый дом рассчитывает завершить рамочный план урегулирования конфликта на Украине к концу недели и представить его президенту Владимиру Зеленскому как «свершившийся факт». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.





По информации издания, документ состоит из 28 пунктов, которые обсуждали спецпредставители президентов России и США — Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. При этом сам план ещё не обсуждался с Украиной. Один из источников подчеркнул, что в Вашингтоне намерены согласовать предложения как с Москвой, так и с Киевом.





«То, что мы собираемся предложить [Украине], разумно», — заявил собеседник издания.