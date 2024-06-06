Bild опубликовал план Германии на случай войны с РФ и советы населению

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł
План правительства ФРГ для граждан на случай войны с Россией опубликовало немецкое издание Bild. Согласно плану, войска альянса будут перебрасываться на его восточный фланг через всю Германию. Там же будут и силы бундесвера.
В плане прямо сказано, что в случае нападения в один момент и в нескольких местах государство не поможет всем, кто нуждается в этом, поэтому люди должны быть готовы справляться с трудностями самостоятельно.
Также на случай бомбежек в качестве убежища для мирных граждан власти Германии предполагают использовать подвалы, метро и парковки.
Кроме того, руководство страны оставило за собой право на эвакуацию отдельных районов Германии, но разделение семей при этом не допускается. Медики должны быть готовы принять в течение длительного срока большое количество пациентов.
Планом запрещается распускать парламент на время, пока «Германия обороняется». Помимо всего прочего, на время боевых действий страна рискует столкнуться с нехваткой провизии. Следовательно, министерству продовольствия дозволяется ввести нормы на распределение еды, а пшеница, рожь и овес могут храниться правительством в секретных местах.
Также у германского кабмина будет так называемый «аварийный запас» бобовых, сгущенки и риса, чтобы обеспечить гражданам один горячий обед в день. В первую очередь имеются в виду жители крупных городов.
А в заключение власти Германии могут обязать компании производить продукцию только для нужд войны. Если ситуация обострится, в стране обратно введут обязательную службу в армии. Граждан от 18 лет могут заставить трудиться на почте, в пекарнях или же ухаживать за больными.
Накануне глава минобороны Германии Борис Писториус заявлял о необходимости подготовки к возможной войне с РФ к 2029 году.
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Также на случай бомбежек в качестве убежища для мирных граждан власти Германии предполагают использовать подвалы, метро и парковки.
Кроме того, руководство страны оставило за собой право на эвакуацию отдельных районов Германии, но разделение семей при этом не допускается. Медики должны быть готовы принять в течение длительного срока большое количество пациентов.
Планом запрещается распускать парламент на время, пока «Германия обороняется». Помимо всего прочего, на время боевых действий страна рискует столкнуться с нехваткой провизии. Следовательно, министерству продовольствия дозволяется ввести нормы на распределение еды, а пшеница, рожь и овес могут храниться правительством в секретных местах.
Также у германского кабмина будет так называемый «аварийный запас» бобовых, сгущенки и риса, чтобы обеспечить гражданам один горячий обед в день. В первую очередь имеются в виду жители крупных городов.
А в заключение власти Германии могут обязать компании производить продукцию только для нужд войны. Если ситуация обострится, в стране обратно введут обязательную службу в армии. Граждан от 18 лет могут заставить трудиться на почте, в пекарнях или же ухаживать за больными.
Накануне глава минобороны Германии Борис Писториус заявлял о необходимости подготовки к возможной войне с РФ к 2029 году.
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Никита Кротов