Германия разрешила Украине обстреливать территорию России немецким оружием

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Германия сняла ограничения на нанесение Украиной ударов по целям на территории России немецким оружием. Это необходимо для борьбы с продвижением российских войск в Харьковской области, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Он подчеркнул, что власти страны убеждены в наличии у Украины права защищаться от таких атак. В связи с этим украинская армия может использовать поставленное ей западное оружие, в том числе и немецкое.
Отмечается, что ВСУ могут использовать поставленные Германией самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS-II.
Ранее президент США Джо Байден разрешил Киеву применять американское вооружение для ведения контрбатарейной борьбы с целями в России. При этом по-прежнему остаётся в силе запрет на применение ракет ATACMS и средства дальнего поражения.
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Отмечается, что ВСУ могут использовать поставленные Германией самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS-II.
Ранее президент США Джо Байден разрешил Киеву применять американское вооружение для ведения контрбатарейной борьбы с целями в России. При этом по-прежнему остаётся в силе запрет на применение ракет ATACMS и средства дальнего поражения.
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Анастасия Чинкова