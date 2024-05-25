Шольц заявил, что Германия довела помощь Украине до предела возможного

Фото: сайт Кремля
Германия дошла до предела в помощи Украине. Страна сделала всё, что было в её силах, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По данным издания n-tv, на данный момент Германия передала Украине вооружения на 28 миллиардов евро и две системы ПВО Patriot.
Шольц подчеркнул, что помощь Киеву дошла до предела возможного. Ответственность Германии, по его словам, заключается в помощи Украине в её оборонительной борьбе, но с избеганием превращения конфликта в прямое столкновение России и НАТО.
Таким образом Шольц указал на неготовность Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Днём ранее правительство Германии отправило на Украину ещё одну систему, четвёртую, систему ПВО ISIS-T.
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Шольц подчеркнул, что помощь Киеву дошла до предела возможного. Ответственность Германии, по его словам, заключается в помощи Украине в её оборонительной борьбе, но с избеганием превращения конфликта в прямое столкновение России и НАТО.
Таким образом Шольц указал на неготовность Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Днём ранее правительство Германии отправило на Украину ещё одну систему, четвёртую, систему ПВО ISIS-T.
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Анастасия Чинкова