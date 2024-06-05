Германия готовится к войне

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Германии необходимо подготовиться к войне к 2029 году. Такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус. Его слова приводит издание Focus.
«Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Три темы при этом имеют центральное значение — кадры, техника и финансы», — заяви Писториус.
По его словам, в стране необходимо вернуть воинскую повинность. В этом случае, по его мнению, удастся повысить боеспособность армии ФРГ.
Министр обороны Германии отметил, что Россия уже перешла на военную экономику и активно вооружается. Писториус также выступил за продолжение оказания военной помощи Украине, подчеркнув, что российская победа обойдётся Германии дороже, чем нынешняя поддержка Украины.
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Элина Позднякова