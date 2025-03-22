Bild: председатель ЕК фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европе

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свое время получившая неофициальное звание «самой влиятельной женщины Европы», дальше будет играть лишь вспомогательную роль на мировой арене. Об этом пишет Bild.
«Просто совпадение — или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? <…> Признаков последнего становится все больше» — пишут в издании.
Таблоид упомянул случай, произошедший в Париже на саммите об искусственном интеллекте. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс просто ушел со встречи, когда фон дер Ляйен стала отвечать на его слова. На фоне этого Bild указал на то, что в США не считаются со мнением председателя ЕК. При чем это касается не только фон дер Ляйен, но и всего Евросоюза в целом. В особенности это проявляется в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Иван Мусатов