Bloomberg: Париж призвал применить мощнейший торговый инструмент ЕС против США

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Французское правительство призывает Евросоюз применить «самый мощный торговый инструмент» против США в ответ на потенциальное введение пошлин со стороны Штатов. Об этом пишет Bloomberg.
«Франция присоединилась к небольшой группе стран ЕС, которые считают, что так называемый инструмент противодействия принуждению... должен быть рассмотрен», — говорится в сообщении.
Создатели рассчитывают, что данный экономический инструмент позволит Евросоюзу эффективно противостоять торговому давлению со стороны других стран. При этом Франция предложила ЕС рассмотреть ограничения торговли и прямых иностранных инвестиций.
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Иван Мусатов