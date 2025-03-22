Депутат Бундестага Котре: диалог Путина и Трампа стал сигналом к прочному миру

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Депутат парламента ФРГ и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что диалог президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом стал многообещающим сигналом к установлению прочного мира на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Продолжительный разговор глав двух государств представляет собой многообещающий сигнал на пути к прочному миру. Частичное прекращение огня, согласованное в ходе телефонного разговора, особенно в отношении энергетической инфраструктуры, может стать важным шагом в этом направлении», — заявил агентству Котре.
Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф назвал ориентировочное время встречи глав двух государств. По словам политика, это может произойти в ближайшие месяцы.
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