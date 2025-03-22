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Депутат Бундестага Котре: диалог Путина и Трампа стал сигналом к прочному миру

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Депутат парламента ФРГ и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что диалог президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом стал многообещающим сигналом к установлению прочного мира на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Продолжительный разговор глав двух государств представляет собой многообещающий сигнал на пути к прочному миру. Частичное прекращение огня, согласованное в ходе телефонного разговора, особенно в отношении энергетической инфраструктуры, может стать важным шагом в этом направлении», — заявил агентству Котре.

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф назвал ориентировочное время встречи глав двух государств. По словам политика, это может произойти в ближайшие месяцы.

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#путин
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#сша
#германия
Уиткофф: главным вопросом конфликта на Украине является статус новых регионов
22 марта 2025, 04:48

Фото: iStock/Diy13

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главным вопросом украинского конфликта является статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два», — сказал Уиткофф.

Чиновник отметил, что это русскоязычные регионы, а их жители большинством голосов на референдумах выбрали стать частью России. По словам Уиткоффа, это ключевой вопрос конфликта, который должен быть урегулирован в первую очередь. Сейчас в этом направлении ведутся очень позитивные переговоры.

Еще одним центральным вопросом конфликта политик назвал то, что готов ли мир признать данные регионы в составе РФ. К тому же чиновник отметил Владимира Зеленского, а именно сможет ли он выжить, если признает переход территорий под управление России.

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Уиткофф обвинил американские СМИ в предвзятости касательно конфликта на Украине
22 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/Bet_Noire

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обвинил американские СМИ в предвзятости при освещении конфликта на Украине. Об этом чиновник заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Почему существует цензура, направленная на то, чтобы американцы не знали, что на самом деле происходит? Почему нас лишают возможности видеть конфликт целиком, а не только его части?», — сказал Уиткофф.

Как пояснил политик, ситуация связана с предвзятостью американских СМИ, которые как единый механизм. К тому же в них прослеживается ненависть к президенту США Дональду Трампу. Уиткофф заявил, что если бы американский лидер придумал лекарство от рака и пришел в Конгресс, члены демократической партии ему бы не аплодировали.

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#сми
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Уиткофф: встреча Трампа и Путина состоится в ближайшие месяцы
22 марта 2025, 04:08

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа может пройти в ближайшие месяцы. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — сказал Уиткофф.

Политик отметил, что у него сложилось благоприятное впечатление о Путине во время их встречи.

Ранее Уиткофф сообщил о готовности Киева провести выборы на Украине. С этим согласились сами власти страны.

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Спецпосланник Трампа Уиткофф: Киев согласился провести президентские выборы
22 марта 2025, 02:54

Фото: iStock/twinsterphoto

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что киевские власти согласились с необходимостью проведения выборов на Украине. Об этом политик рассказал во время интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Да, они состоятся. Они (киевские власти) уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — ответил Уитткофф на соответствующий вопрос.

Такер Карлсон во время интервью обратил внимание на то, что российская сторона настаивает на невозможности заключения соглашения, так как срок Владимира Зеленского на посту президента истек. В связи с этим журналист задал вопрос о выборах. По словам Уиткоффа, украинские власти согласились с их необходимостью, в связи с чем в стране пройдут выборы.

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Journal du Niger: в Нигере террористы обстреливают армию из украинских минометов
22 марта 2025, 02:52

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Террористы в Нигере ведут огонь по позициям армии страны из украинских минометов. Об этом сообщает Journal du Niger.