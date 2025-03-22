Депутат Бундестага Котре: диалог Путина и Трампа стал сигналом к прочному миру

Депутат парламента ФРГ и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что диалог президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом стал многообещающим сигналом к установлению прочного мира на Украине. Об этом сообщает ТАСС.