Focus: в Германии хотят отменить пособия для украинских беженцев

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В Германии партии ХДС/ХСС и СДПГ обсудят инициативу о сокращении и полной отмене социальных пособий для украинских беженцев. Об этом пишет издание Focus.
«Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете, больше беженцев будут искать работу, а некоторые даже могут вернуться на родину», — говорится в сообщении.
На данный момент в стране действует правило, по которому граждане Украины получают выплаты немедленно, в отличии от других беженцев. По информации издания, будущее правительство вероятного канцлера Германии Фридриха Мерца будет просить ЕС отменить директиву. Если это произойдет, то с 2026 года украинцам придется проходить процедуру получения убежища, что является правилом беженцев из других стран.
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