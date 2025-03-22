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Focus: в Германии хотят отменить пособия для украинских беженцев

Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

В Германии партии ХДС/ХСС и СДПГ обсудят инициативу о сокращении и полной отмене социальных пособий для украинских беженцев. Об этом пишет издание Focus.
«Многие политики надеются, что если в будущем украинцы перестанут получать пособие, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете, больше беженцев будут искать работу, а некоторые даже могут вернуться на родину», — говорится в сообщении.

На данный момент в стране действует правило, по которому граждане Украины получают выплаты немедленно, в отличии от других беженцев. По информации издания, будущее правительство вероятного канцлера Германии Фридриха Мерца будет просить ЕС отменить директиву. Если это произойдет, то с 2026 года украинцам придется проходить процедуру получения убежища, что является правилом беженцев из других стран.

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Трамп высказался об антироссийских санкциях
Трамп: Россия имеет санкций больше, чем кто бы то ни было
22 марта 2025, 01:22

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет санкций больше, чем кто бы то ни было. Об эом американский лидер сказал в беседе с журналистами в Белом доме.
«Они имеют больше санкций, чем кто бы то ни было», — сказал Трамп.

Помимо этого американский глава опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин не поддержал его инициативу о прекращении огня на Украине. К тому же лидеры не называли точных сроков для прекращения боевых действий.

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#трамп
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Трамп: с Путиным не обсуждался срок введения прекращения огня на Украине
22 марта 2025, 01:03

Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента США Дональда Трамп, в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным они не обсуждали крайний срок для введения режима прекращения огня на Украине. Об этом американский глава сказал журналистам в Белом доме.
«Не крайний срок», — дал ответ Трамп на соответствующий вопрос.

Также президент США обсудил с журналистами вопрос введения дополнительных санкций в отношении РФ. По словам Трампа, их и так много, поэтому данная тема пока не актуальна. К тому же политик опроверг информацию о том, что Путин фактически не поддержал его идею о прекращении огня на Украине.

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#украина
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#путин
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Трамп: Путин не отвергал предложение о прекращении огня на Украине
22 марта 2025, 00:50

Дональд Трамп: (Фото: iStock/olya_steckel)

По словам президента США Дональда Трамп, российский лидер Владимир Путин не отвергал его предложение о прекращении огня на Украине. Об этом американский глава сказал журналистам в Белом доме.
«Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», — заявил Трамп.

Вторая реплика президента США была сделана на фоне вопроса журналистов о том, что Россия фактически отвергла его предложение о прекращении огня, в связи с чем Штатам следует ввести против РФ еще больше санкций. Президент уточнил, что против России и так действует много ограничений.

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#сша
#россия
#санкции
#президент
#рф
#трамп
#владимир путин
#украина
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Bloomberg: Париж призвал применить мощнейший торговый инструмент ЕС против США
22 марта 2025, 00:36

Фото: iStock/OceanProd

Французское правительство призывает Евросоюз применить «самый мощный торговый инструмент» против США в ответ на потенциальное введение пошлин со стороны Штатов. Об этом пишет Bloomberg.
«Франция присоединилась к небольшой группе стран ЕС, которые считают, что так называемый инструмент противодействия принуждению... должен быть рассмотрен», — говорится в сообщении.

Создатели рассчитывают, что данный экономический инструмент позволит Евросоюзу эффективно противостоять торговому давлению со стороны других стран. При этом Франция предложила ЕС рассмотреть ограничения торговли и прямых иностранных инвестиций.

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CBS News: США хотят встретиться с Украиной перед переговорами с РФ в Эр-Рияде
21 марта 2025, 23:28

Фото: iStock/sb2010

Американское представительство хочет встретиться с украинской командой за день до переговоров с РФ в Эр-Рияде. Об этом рассказала журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.
«Техническая команда США намерена встретиться с украинскими чиновниками в воскресенье в Эр-Риаде, Саудовская Аравия, перед дискуссиями в понедельник с россиянами», — пишет журналистка в соцсети X.

По данным Джейкобс, государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц не будут представлять американскую сторону на переговорах с РФ 24 марта. При этом если в ходе диалога будет достигнут прогресс, то чиновники из Штатов вновь могут встретиться с украинской командой.

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