Bild: секретный доклад МИД Германии о ракете «Орешник» шокировал немцев

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Секретный доклад Министерства иностранных дел (МИД) Германии о возможности германской системы противовоздушной обороны (ПВО) противостоять российскому ракетному комплексу «Орешник» шокировал немцев. Немецкая система ПВО в таком случае будет бессильна, об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на источник, у которого был доступ к документу.
Заказчиком доклада была канцелярия министра иностранных дел Анналены Бербок, а повод для него — заявление российского лидера Владимира Путина о «дуэли» «Орешника» и любых систем ПВО Запада.
Российский ракетный комплекс развивает скорость больше 12 тысяч километров в час. По подсчетам и прогнозам военных Североатлантического альянса (НАТО), скорость, маневренность и разделяющиеся боеголовки «Орешника» не оставляют шанса никакому из имеющихся средств ПВО Запада. Чтобы Patriot имел возможность противостоять российской ракете, это должен быть случайный удачный выстрел, уточнили западные эксперты.
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«Горькое осознание: Германия будет беззащитна перед атакой «Орешника». Имея на вооружении системы Patriot, в настоящее время бундесвер не располагает эффективным средством защиты от этого баллистического оружия», — говорилось в докладе.
Российский ракетный комплекс развивает скорость больше 12 тысяч километров в час. По подсчетам и прогнозам военных Североатлантического альянса (НАТО), скорость, маневренность и разделяющиеся боеголовки «Орешника» не оставляют шанса никакому из имеющихся средств ПВО Запада. Чтобы Patriot имел возможность противостоять российской ракете, это должен быть случайный удачный выстрел, уточнили западные эксперты.
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Ольга Енгалычева