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В Германии заявили о практически полной беззащитности против «Орешника»

Bild: МИД ФРГ сообщил о практически полной беззащитности против «Орешника»
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Германия практически беззащитна против новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на секретный доклад МИД ФРГ.


Отмечается, что канцелярия министра иностранных дел Германии Анналены Бербок заказала внутренний правительственный анализ для выяснения степени защиты от баллистических ракет для Украины и Германии. Доклад поручили подготовить офицеру связи бундесвера вместе с экспертами по противовоздушной обороне.

Издание пишет, что Германия, несмотря на наличие в арсенале зенитных ракетных комплексов Patriot, не обладает эффективными средствами для защиты от баллистических ракет такого типа. При этом Patriot не подходят для борьбы с «Орешником» из-за скорости приближения ракет, их маневренности и многозарядности.

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#германия
#фрг
#орешник
#ракета
#россия
#мид
Кирби: рейс Баку — Грозный могла сбить российская ПВО
27 декабря 2024, 20:54

Фото:: iStock/ ANATOLii SAVITSKii

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что якобы есть «первичные признаки» того, что борт Баку-Грозный, возможно, был сбит ПВО России, но отказался назвать их, передало РИА Новости.
«Мы видели первичные признаки того, что могло бы указывать на возможность того, что самолет был сбит российской системой ПВО», — обратил внимание Джон Кирби во время специального брифинга.

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки предложили помочь в расследовании, они уважают разбор случившегося, который ведётся Казахстаном и Азербайджаном.

На прямой вопрос о том, какие якобы есть указания на то, что борт Баку-Грозный, возможно, был сбит ПВО РФ, Кирби отвечать не стал.

«Но эти первичные признаки есть. Но хочу прояснить, это только первичные указания, расследование продолжается», — добавил Кирби.

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома отметил, что не имеет желания «забегать вперёд» о том, где они на данный момент находятся.

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#расследование
#рф
#пво
#самолет
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США скоро объявят о новом пакете помощи Украине, включающем средства ПВО
27 декабря 2024, 20:38

Фото: iStock/lucky-photographer

США в ближайшие дни передадут Украине новую военную помощь, которая будет включать средства ПВО. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе специального брифинга.
Он подчеркнул, что в течение нескольких дней одобренный президентом США Джо Байденом пакет военной помощи поступит на Украину. Новый транш помощи будет включать в себя системы противовоздушной обороны для отражения атак и ведения боевых действий в Курской области.

Остальной состав пакета военной помощи Кирби называть отказался.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в конфликт с Россией.

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#сша
#украина
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#пво
#финансирование
#белый дом
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США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии
США наложили санкции на экс-премьера Грузии и миллиардера Иванишвили
27 декабря 2024, 20:18

Фото: iStock/3dmitry

США наложили санкции на основателя и почётного председателя грузинской правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщения Минфина и Госдепа США.
Отмечается, что Вашингтон ввёл ограничения в отношении политика за его действия, якобы подрывающие демократические и евроатлантическое будущее Грузии в интересах России.

Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. По данным местного Центризбиркома, правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов.

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#грузия
#сша
#санкции
#госдеп
#парламент
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В МИД России заявили о рассмотрении всех шагов в вопросе ядерных испытаний
Рябков: Россия рассматривает все шаги в возобновлении ядерных испытаний
27 декабря 2024, 20:16

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия рассматривает весь набор шагов по возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с «Коммерсантом».
Международная обстановка в настоящее время оценивается как крайне сложная, а политика США предельно враждебна по отношению к России, подчеркнул Рябков.

В частности, он указал на то, что избранный президент США Дональд Трамп в свой первый президентский срок занял радикальную позицию по отношению в Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он заявлял, что отказ от ратификации договора в редакции ядерной доктрины США от 2018 года отмечен как мера, которая якобы противоречит интересам Вашингтона.

В связи с этим Рябков отметил, что никаких исключений не должны иметь опциональность действий России в интересах обеспечения безопасности, комплекс возможных мер, которые должны помочь реализовать это материально, и отправка соответствующих сигналов.

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#политика
#дональд трамп
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Шольц и Трамп пришли к общему решению по Украине
27 декабря 2024, 19:30

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провёл два телефонных разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам немецкого лидера, они достигли договорённостей по поводу конфликта на Украине.
Об этом сам Шольц рассказал в интервью порталу T-Online. Он не раскрыл каких-то деталей и подробностей разговора с будущим хозяином Белого дома, как и не сказал, чего конкретно касались достигнутые договорённости. По словам канцлера, они с Трампом согласились с тем, что США и Европа должны тесно сотрудничать и координировать свои действия во всём, что касается ситуации на Украине.

Ранее Олаф Шольц также заявлял, что хотел бы ещё раз поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним конфликт на Украине и возможные способы его решения.

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#трамп
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Родственников Башара Асада задержали при попытке покинуть Ливан
An-Nahar: родственников Башара Асада задержали при попытке покинуть Ливан
27 декабря 2024, 18:26

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Родственников свергнутого президента Сирии Башара Асада задержали при попытке покинуть Ливан. Об этом сообщила газета An-Nahar.
Отмечается, что речь идёт о жене и дочери двоюродного брата экс-лидера Сирии Дурейды Асада, который, в свою очередь, является сыном Рифаата Асада – дяди свергнутого Башара Асада. Службы безопасности отказали им в попытках покинуть Ливан.

В пятницу Ливанский суд вынес постановление об аресте женщин после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов.

Ранее сообщалось, что у жены Асада Асмы рецидив лейкемии, она находится на изоляции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сирия
#суд
#семья
#задержание
#президент
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Шольц изъявил желание еще раз поговорить с Путиным по телефону
27 декабря 2024, 18:13

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью новостному порталу t-online, отвечая на вопрос, поговорил бы он с российским лидером по телефону еще раз.
«Я хотел бы. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — сказал Шольц.

Он также еще раз подчеркнул, что не собирается отправлять немецких военных на Украину, но отметил, что Германия продолжит поддерживать Киев в его конфликте.

Телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. По итогу переговоров стороны договорились, что помощники лидеров будут поддерживать связь.

Ранее сообщалось, что Шольц хочет посетить РФ с миротворческой миссией.

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#германия
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#киев
#шольц
#рф
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Президент Германии распустил бундестаг и назначил досрочные выборы
Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля
27 декабря 2024, 16:07

Фото: iStock/photosvit

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы. Об этом сообщает местная газета Zeit.
Глава государства заявил, что в пятницу принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Соответствующее уведомление было передано председателю бундестага.

Штайнмайер убеждён, что проведение досрочных выборов – это шаг, сделанный в интересах Германии.

Отмечается, что бундестаг будет работать до тех пор, пока новый состав парламента не соберётся на первое заседание. Федеральное правительство продолжит выполнять обязанности даже после проведения выборов и до формирования нового кабмина.

Президент также подчеркнул, что демократия Германии остаётся эффективной даже в переходные периоды.

Напомним, что предложение о роспуске парламента президенту направил канцлер Олаф Шольц после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. Так, против Шольца проголосовали 394 депутата, за – 207, а 116 воздержались.

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#олаф
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Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции
Кобахидзе: оппозиция Грузии не отказалась от бюджетных денег после выборов
27 декабря 2024, 15:47

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Оппозиция Грузии не отказалась от бюджетных средств после прошедших парламентских выборов. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью «Имеди».
Политик отметил, что такие шаги будут предприняты и в будущем. В итоге это может дойти до того, что оппозиционные партии войдут в парламент раньше остальных.

Кобахидзе подчеркнул, что оппозиционные партии приняли решение продолжить получение государственного финансирования после парламентских выборов. Также он высказался о заявлении ЦИК Грузии об истечении сроков подачи заявлений об отказе от денег из бюджета. По его словам, три из четырёх крупнейших партий грузинского парламента, в том числе партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», не стали выступать против бюджетных денег.

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#грузия
#цик
#парламент
#партия
#политика
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