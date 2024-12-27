В Германии заявили о практически полной беззащитности против «Орешника»

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Германия практически беззащитна против новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на секретный доклад МИД ФРГ.
Отмечается, что канцелярия министра иностранных дел Германии Анналены Бербок заказала внутренний правительственный анализ для выяснения степени защиты от баллистических ракет для Украины и Германии. Доклад поручили подготовить офицеру связи бундесвера вместе с экспертами по противовоздушной обороне.
Издание пишет, что Германия, несмотря на наличие в арсенале зенитных ракетных комплексов Patriot, не обладает эффективными средствами для защиты от баллистических ракет такого типа. При этом Patriot не подходят для борьбы с «Орешником» из-за скорости приближения ракет, их маневренности и многозарядности.
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