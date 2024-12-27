В Госдуме раскрыли, когда будет снова применен «Орешник»

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Новый удар ракетным комплексом «Орешник» может произойти в любое время, так как он должен быть неожиданным для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Самый нокаутирующий удар — не самый сильный, а неожиданный. Может, через минуту, может, через день, может, через десять дней, но в нужный момент и по нужным целям. Естественно, в случае нанесения по России дальнобойных ударов. Мы еще, кстати, за Казань не рассчитались», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.Колесник также подчеркнул, что на Украине остается достаточное количество целей, по которым можно ударить «Орешником». Потому последнее слово, добавил он, остается за Россией.
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