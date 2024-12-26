Россия может применить «Орешник» снова, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости может применить «Орешник» снова. Об этом российский лидер сообщил журналистам.
Глава Российской Федерации подчеркнул, что Москва не спешит с повторным применением ракеты. Путин добавил, что «Орешник» у России есть, хотя пока и немного.
Путин заключил, что Россия стремится завершить украинский конфликт.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Путин заключил, что Россия стремится завершить украинский конфликт.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова