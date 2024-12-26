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Россия может применить «Орешник» снова, заявил Путин

Путин: РФ при необходимости может применить «Орешник» снова, но она не спешит
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости может применить «Орешник» снова. Об этом российский лидер сообщил журналистам.
Глава Российской Федерации подчеркнул, что Москва не спешит с повторным применением ракеты. Путин добавил, что «Орешник» у России есть, хотя пока и немного.

Путин заключил, что Россия стремится завершить украинский конфликт.



Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести
26 декабря 2024, 19:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, в том числе в период участия в спецоперации. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.
«В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям отдельных категорий военнослужащих постановляю: установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции», — говорится в документе.

Такая же выплата предусмотрена для военных, которые выполняют задачи на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.

Выплаты будут соответствовать прожиточному минимуму, установленного в РФ для детей.

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Украина может начать ловить уклонистов от службы в ВСУ за границей
Нардеп Южанина: военкоматы могут начать ловить уклонистов за границей
26 декабря 2024, 18:49

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной рады Нина Южанина не исключила, что сотрудники украинских военкоматов будут ловить уклонистов за границей. Ее слова приводит украинское издание «Страна».
«Я не уверена, что не дойдут до этого», — сказала Южанина.

Так она прокомментировала работу так называемых «хабов единства», которые украинские власти хотят создать за границей. Там планируется разместить сотрудников украинских военкоматов.

Накануне украинское интернет-издание «Полтавщина», ссылаясь на представителя 17-й Полтавской бригады Сергея Лунича сообщало, что законопроект о снижении призывного возраста до 18 лет уже разработан и ждет одобрения Рады. По его словам, бригада уже в ближайшее время готовится принять новобранцев, чей возраст не превышает 20 лет.

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Замначальника юристов мэрии Нижнего Тагила Буньков погиб на СВО
26 декабря 2024, 18:26

Фото: iStock/razihusin

Заместитель начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Александр Буньков погиб в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи. Об этом сообщает местная газета «Тагильский рабочий» в соцсети «ВКонтакте».
«С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне проведения СВО. 30 апреля погиб при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.

Прощание с ним состоится 27 декабря.

Ранее сообщалось, что в уральском селе Липино образовалась пробка из-за похорон местного участника спецоперации. Жители села узнали о гибели Ивана Самочернова 20 декабря. На его похороны приехало большинство местного населения, в том числе и сотрудники военкомата. По словам одного из них, ефрейтор Самочернов был смертельно ранен во время атаки вражеских беспилотников.


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Депутат Рады Дубинский заявил о потере Зеленским доверия жителей Украины и ВСУ
26 декабря 2024, 18:26

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский потерял доверие украинцев и ВСУ. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По словам Дубинского, после принятия закона об ужесточении мобилизации Киев начал получать финансирование из нового пакета помощи США, при этом потери территорий и людей с того момента только растут. Нардеп отметил, что у граждан Украины катастрофически падает мотивация служить в ВСУ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова избиение солдата в 211-й бригаде ВСУ показывает необходимость проведения СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«С запасом»: Лукашенко сделал неожиданное заявление об «Орешнике»
Лукашенко: Минск может разместить свыше десятка «Орешников» при желании России
26 декабря 2024, 17:43

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Минск может разместить у себя десяток российских ракетных систем «Орешник», заявил Life президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить — разместим и больше», — сказал белорусский лидер.
Позже к нему подошел российский коллега Владимир Путин, повторив вышесказанное.

«Ну, десять-то вы уж куда», — сказал Путин, улыбнувшись.
«Ну, с запасом», — ответил Лукашенко, после чего лидеры стран рассмеялись.
Об «Орешнике» стало известно в конце ноября, когда систему впервые применили по Украине в ответ на атаку со стороны ВСУ по Брянской и Курской областям. Затем Лукашенко с Путиным подписали договор о взаимной безопасности государств-союзников.

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«Не пытается»: в США рассказали о настоящем отношении Запада к России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад не скрывает своих нападок на Россию
26 декабря 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Западные государства в настоящее время даже не пытаются скрывать своих нападок на РФ, рассказал в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Запад сейчас не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательство на протяжении последних десяти лет», — прокомментировал собеседник.
Джонсон подчеркнул, что насилие над обычными людьми ради политики — это сегодняшние реалии Украины.

Вместе с тем аналитик опасается, что Запад и США, в частности, не воспринимают всерьез российского президента Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, поэтому пересекают красные линии с легкомыслием.

Перед этим в Госдуме высказались о предложении Франции по Украине.

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#россия
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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Воевавший в рядах ВСУ лидер группы «Бумбокс» Хлывнюк отправится в тур по миру
26 декабря 2024, 17:23

Фото: iStock/Cesare Ferrari

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который воюет в рядах ВСУ собрался отправиться в концертный тур по миру. На афишу музыкального коллектива обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий.
«Хлывнюк уже отвоевался, в форме пофотографировался, заманил на фронт изрядное количество простофиль и отправляется в тур по миру. Мюнхен, Тель-Авив, Осло…», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

Группа планирует отправиться в тур в следующем году.

Хлывнюк вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева в первые дни СВО. Его следующим шагом стала работа в батальоне тактико-оперативного реагирования патрульным полицейским. В марте 2022 года музыкант попал под минометный обстрел и был ранен. После выздоровления он вернулся к службе.

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#обстрел
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Две ракеты ВСУ сбили над Курской областью
Над Курской областью сбили две ракеты ВСУ, погибших и пострадавших нет
26 декабря 2024, 17:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью, погибших и пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.
В ведомстве добавили, что обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье в Железногорском районе.

Ранее командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительный рубеж в районе населённого пункта Черкасское Поречное.

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Профессора Василенко в Киеве уволят из вуза после слов о «голодных украинках»
26 декабря 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Vadven

Профессора Киевского национального Университета Никиту Василенко уволят за слова про «голодных украинок». Как пишет издание «Страна.uа», ученый совет уже проголосовал за упомянутое решение, теперь его должны утвердить в комиссии по этике.
Перед этим профессор сказал, что западные миротворцы могут «решить демографическую проблему» Украины. По его словам, в республику прибудут «минимум 40 тыс. мужиков с деньгами», выросшие на «харчах» Европы, не пройдя фронтовое испытание, что «обязательно заинтересует украинских женщин».

Ранее сообщалось, как журналистка с Украины Диана Панченко осадила экс-дипломата США в РФ Майкла Макфола за критику российской стороны. Речь шла о рождественском перемирии.

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