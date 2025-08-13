Bild: Трамп и Зеленский проведут видеоконференцию в обстановке секретности

13 августа 2025, 17:10

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Видеоконференция между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом пройдет в обстановке секретности. Об этом сообщает издание Bild.





Во время видеоконференции Трамп переговорит не только с Зеленским, но и с лидерами европейских государств, которые поддерживают киевский режим. В связи с этим будет обеспечен самый высокий уровень безопасности, чтобы избежать утечек информации после переговоров.



К примеру, в Германии канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский будут находиться вместе в помещении на четвертом этаже в федеральной канцелярии, который также называется секретным этажом. Здесь находится ситуационный центр без окон и возможности прослушки.





«В ситуационный центр не допускаются даже переводчики - все говорят по-английски. Кто еще будет находиться в помещении - тайна. Будут присутствовать только самые близкие советники Мерца и Зеленского. Абсолютно все участники должны сдать свои телефоны перед ситуационным центром», — передает немецкое издание.