Трамп заявил, что «нечестные СМИ» мешают подготовке его встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил некоторые американские СМИ в попытках дискредитировать его предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.
В освещении встречи с президентом России были задействованы нечестные СМИ, которые постоянно ссылаются на высказывания уволенных неудачников и откровенно глупых людей, написал американский лидер.
К «откровенно глупым людям» Трамп, в частности, причислил своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, который сказал, что, несмотря на то, что встреча пройдет на американской земле, «Путин уже победил». В ответ на это высказывание Трамп выразил свое удивление. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки «добиваются успеха во всех сферах» и выразил твердую уверенность в своей правоте и успехе.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
