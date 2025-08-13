Трамп заявил, что «нечестные СМИ» мешают подготовке его встречи с Путиным

13 августа 2025, 16:39

Трамп обвинил американские СМИ в попытках дискредитировать его встречу с Путиным

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил некоторые американские СМИ в попытках дискредитировать его предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.