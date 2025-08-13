Фадеев: из США исходят позитивные сигналы на фоне переговоров Путина и Трампа

13 августа 2025, 15:32

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва получает от США позитивные сигналы перед переговорами президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель ДИП МИД России Алексей Фадеев.





В своем интервью для NEWS.ru дипломат отметил, что российский МИД проанализирует последние слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможности продажи оружия Киеву. При необходимости российская сторона даст отдельный ответ по данному поводу.





«Мы склонны видеть скорее позитивные сигналы. То есть, если намечена встреча и переговоры состоятся, рассматриваем это как позитивный сигнал на поиск компромиссов и взаимоприемлемых развязок. А что касается деталей продажи вооружений и этого заявления, оно, безусловно, будет проанализировано МИД России. И при необходимости мы выпустим отдельное сообщение по этому вопросу», — сказал Фадеев.