Bild: Трамп пожелал принять Зеленского наедине

17 августа 2025, 18:54

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил желание провести личную встречу с Владимиром Зеленским перед общей встречей с лидерами Европы. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительстве.