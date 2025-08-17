Bild: Трамп пожелал принять Зеленского наедине
Президент США Дональд Трамп выразил желание провести личную встречу с Владимиром Зеленским перед общей встречей с лидерами Европы. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительстве.
После переговоров в формате тет-а-тет к ним присоединятся представители Евросоюза и НАТО. В расширенном составе запланирован рабочий ужин и многочасовая дискуссия по ключевым международным вопросам.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что проведение трехсторонней встречи президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского во многом зависит от визита украинского лидера в Белый дом, запланированного на 18 августа.
