Уиткофф заявил о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»
Спецпосланник президента США Стива Уиткофф заявил, что Россия согласилась пойти на уступки по поводу пяти украинских регионов.
В интервью телеканалу CNN Уиткофф не уточнил, о каких именно регионах идёт речь. Однако подчеркнул, что уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».
Вопрос территорий, добавил спецпосланник, станет предметом обсуждения на предстоящей встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоится 18 августа в Вашингтоне.
Тем временем украинские СМИ пишут, что речь может идти о Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Также Россия, по их словам, якобы может вывести войска с этих территорий и не претендовать на всю площадь Херсонской и Запорожской областей.
Читайте также: